Sicolo a Patuanelli: "Piano strategico olivicolo nazionale e contrasto a xylella"

“Buon lavoro al nuovo ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, a cui spetterà il compito di progettare un piano strategico olivicolo nazionale serio, in grado di dare prospettive a lungo termine a tutto il settore, che ha bisogno di guardare al futuro e all’innovazione”. Così il presidente di Oliveti Terra di Bari, Gennaro Sicolo, sulla nuova nomina a via XX Settembre e sulle priorità per il mondo olivicolo.

“Oltre a pianificare il futuro – continua – il nuovo ministro dovrà sempre guardare con attenzione al problema xylella, cercando di eliminare ogni ostacolo burocratico che impedisce il rilancio del Salento”, continua Sicolo.

“Desidero però ringraziare il sottosegretario Giuseppe L’Abbate per l’impegno ed il grande lavoro di questi mesi. L’olivicoltura ha trovato in lui un politico attento alle esigenze del settore ed una persona seria, in grado di colmare molte lacune”, conclude Sicolo.