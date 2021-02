La Lega ad Abbaticchio: «Sblocchi l’Ufficio Urbanistica!»

«Siamo ormai a poco più di un anno dalla fine dell’esperienza sindacale di Michele Abbaticchio che ricordiamo quando, all’inizio del suo percorso, nel 2012 in campagna elettorale, evidenziò come acclarate fossero le sue competenze e capacità per “guidare” la macchina amministrativa, a suo dire “ferma ed immobile”. Doveva essere una priorità quella di rimettere in moto una macchina amministrativa comunale inceppata.

Oggi, nel 2021, siamo in piena crisi economica, anche per colpa del Covid-19, e il lavoro – questa non è una novità, però – scarseggia, e pertanto sarebbe degno di ammirazione quell’amministratore che – magari per le sue capacità acclarate – fosse in grado di generare l’offerta occupazionale». Così la Lega Bitonto, in un comunicato.

«Ci raccontano – andando al sodo della questione – che l’Ufficio Urbanistica del Comune di Bitonto ha un numero di pratiche così alto che non riesce a smaltire, a tal punto da bloccare la possibilità operativa delle imprese edili cittadine».

La situazione – si legge nel comunicato – sarebbe addebitabile «non certo all’incapacità di quanti operano in modo ossequioso in quell’Ufficio, ma all’inadeguatezza della pianta organica: mancano tecnici e dipendenti, e il numero di professionisti impegnati – al netto di ferie, malattie e permessi – non è assolutamente adeguato alle esigenze di una comunità di quasi 60mila abitanti».

«Chapeau Signor Sindaco! Complimenti!», attaccano dalla sezione bitontina del partito di Salvini.

«Il sottodimensionamento – aggiungono – è certamente un collo di bottiglia per l’auspicato aumento dell’offerta occupazionale. Le imprese edili potrebbero aumentare le loro maestranze se solo quell’ufficio, intasato, potesse sbrigare in tempi più celeri le pratiche presentate. Un collo di bottiglia che diventa un nodo vero e proprio se si considera che il Governo ha da tempo (e non da ieri) messo in campo misure per il rilancio economico, soprattutto nel settore edilizio: EcoBonus e SismaBonus, in scadenza a giugno 2022! ».

Poi, la richiesta all’amministrazione cittadina: «Immediato intervento per adeguare la pianta organica dell’Ufficio Urbanistica alle esigenze dettate anche dalle misure citate e messe in campo dal Governo. Misure che si rivelerebbero inutili se il settore Urbanistica di tutti i Comuni italiani fosse inadeguato in termini di pianta organica, come quello di Bitonto. Un ufficio, insomma, che necessita di essere rinforzato con nuovi tecnici. Auspichiamo, su questa problematica, un tavolo di confronto e rammentiamo che sbloccare un maggior numero di pratiche che giacciono nei cassetti dell’Ufficio Urbanistica significa anche dare occupazione a quanti oggi sono senza lavoro o patiscono le sofferenze imposte dalla crisi economica, anche a causa di questa pandemia».