Onda Civica e Bitonto in Testa: "Agevolazioni Tari per buon senso ed equità"

In considerazione del periodo di emergenza che stiamo vivendo, Onda Civica e Bitonto in Testa chiedono all’amministrazione comunale di derogare all’applicazione dell’articolo 30, punto 2 del Regolamento Tari (“qualora da controlli effettuati dal Servizio Tributi risultassero inadempimenti in merito agli obblighi tributari comunali relativi alle annualità pregresse, sarà fatto divieto di applicazione di qualsivoglia agevolazione, esenzioni e riduzioni”).

“Facciamo appello a buon senso ed equità – spiegano i due movimenti di centrodestra – in favore della locale comunità, nell’ottica di tentare di ricompattare un tessuto sociale locale ormai diviso tra i pochi garantiti e i molti naviganti a vista, affossati nelle sabbie mobili dell’emergenza sanitaria ed economica”.

“Molte – aggiungono – sono state le criticità riscontrate nella riscossione dela tassa sui rifiuti da Onda Civica, a cui si aggiunge, non meno importante, l’illogica previsione regolamentare di cui all’articolo 30, punto 2 del Regolamento Tari, in un periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria ed economica che, di fatto e da solo, farebbe presupporre una presunzione diffusa, che noi di Onda Civica e gli amici di Bitonto in Testa definiamo assoluta, di morosità incolpevole”.

A giudizio dei due movimenti, il “criterio” seguito per denegare l’accesso alle misure agevolative nel Regolamento Tari del Comune di Bitonto appare “scriteriato” e non aderente allo stato emergenziale. “Il Regolamento – spiegano – veniva approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 23 luglio 2020, dunque in pieno stato emergenziale, assimilabile, secondo alcuni, allo stato di guerra. Ebbene, la previsione regolamentare da noi contestata (che nega l’accesso alle misure agevolative di esenzione totale o parziale nelle ipotesi di pregressa morosità incolpevole) ha fatto perdere all’amministrazione in carica l’occasione per adeguarsi allo stato delle cose”.

Onda Civica e Bitonto in Testa puntano il dito contro il sindaco Abbaticchio, che a loro giudizio “avrebbe prodotto il nulla, poiché il Regolamento Tari approvato in piena crisi emergenziale non poteva non prevedere ipotesi di sospensione della contestata norma sino al termine dello stato emergenziale”.

Da qui un rinnovato appello al buon senso e alla solidarietà, “oltre gli steccati e i pregiudizi ideologici”.

E poi un nuovo affondo ad Abbaticchio, che – a loro avviso – “non ha ancora dimostrato di essere un buon governatore di una grande città. Dopo quasi nove anni riteniamo che siano maturate le condizioni per esprimere un giudizio del tutto negativo: entrate tributarie eccessive, esigenze e cose da fare tantissime. Altro che amiAmo Bitonto e continuiAmo! È il momento della collaborazione. Se non si vuole andare avanti a tentoni e tra mille difficoltà, le condizioni lo impongono. Per fare ciò, è necessario avere chiaro il modello di equità e di sviluppo che si vuole dare alla nostra città, individuare e tagliare gli sprechi (spesa improduttiva), i settori da privilegiare, gli obiettivi da perseguire”.

“C’è bisogno di una strategia intorno alla quale si ricostruisca il rapporto di fiducia e collaborazione con il concorso di tutti i cittadini, ciascuno dal proprio ruolo e posizione. Bitonto non può restare impaludata, rassegnata, inerme alla mercé del sedicente Sindaco del Sud”, conclude la nota di Onda Civica e Bitonto in Testa.