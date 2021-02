Accesso inibito ai reparti Covid per gli operatori sanitari non vaccinati

Al termine di una seduta di circa otto ore, intervallata da due sospensioni e conclusa con un logorante appello nominale per la conta dei voti favorevoli (tutti di maggioranza), il Consiglio regionale della Puglia ha approvato ieri sera la modifica di legge proposta dal consigliere Fabiano Amati (Pd), che inibisce l’accesso ai reparti delle strutture sanitarie pubbliche agli operatori non vaccinati.

Il provvedimento, in realtà, ribadisce quanto già nella facoltà dei direttori sanitari: trasferire gli operatori che rifiutano di vaccinarsi in reparti no Covid, e irrogare sanzioni fino al demansionamento. Ma non stabilisce obbligo vaccinale per gli operatori della sanità. Tale obbligo infatti, per quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 32 della nostra Costituzione, può essere imposto solo con legge dello Stato, e non delle Regioni.

La modifica legge approvata ieri a maggioranza dal Consiglio regionale, insomma, rafforza le disposizioni di sicurezza già previste dalla legge regionale 19/2018 in materia di prevenzione e controllo della trasmissione di infezioni come epatite B, morbillo, parotite, rosolia, varicella e tubercolosi.