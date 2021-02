Vaccini, Ruggiero (M5S): “Possibilità di produrli a Bari. Superare vincoli brevetti”

“È assolutamente necessario accelerare la campagna vaccinale. Per farlo, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo depositato una mozione per superare le limitazioni legate ai brevetti delle aziende produttrici e consentire agli Stati europei, Italia compresa, di produrre i vaccini ed incrementare le dosi disponibili” . Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, componente della Commissione Affari sociali.

“In un contesto eccezionale – continua – come quello che stiamo vivendo, sono necessarie soluzioni eccezionali. È inaccettabile che la distribuzione dei vaccini in Italia e nel mondo sia rallentata dai limiti relativi ai brevetti delle aziende produttrici. Ne stiamo pagando il prezzo sia in termini di vite umane che di perdite economiche”.

“Con la mozione del M5S vogliamo impegnare il Governo ad intervenire nelle sedi opportune per superare questi ostacoli. Sono in corso interlocuzioni a vari livelli, e in Puglia sono stati individuati due stabilimenti, ovvero quello della Merck Serono a Bari e della Sanofi a Brindisi, che potrebbero produrre i vaccini. La nostra mozione può facilitare l’installazione dei centri per la produzione anche qui”, conclude la deputata.