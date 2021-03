Fallimento Banca Tercas, Ruggiero (M5S): “L’Europa risarcisca i risparmiatori”

"Il Governo deve chiedere all’Europa, nelle sedi opportune, i danni per una decisione che la Corte di Giustizia Ue ha certificato come sbagliata. Quella scelta errata ha avuto un prezzo altissimo per molti cittadini, fra cui i risparmiatori della Banca Popolare di Bari”. Così in una nota la deputata bitontina M5S Francesca Anna Ruggiero.

“La Commissione Europea – spiega – nel 2015 aveva negato l’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi nel salvataggio di Banca Tercas (poi diventata Popolare di Bari, aveva violato gli obblighi d’informazione ai clienti, che a fine anni 90 avevano acquistato titoli di Stato argentini divenuti carta straccia a seguito del default finanziario del Paese sudamericano, ndr) bollandolo come aiuto di Stato. Questa era stata acquisita dalla Banca Popolare di Bari, che quindi avrebbe dovuto ripianare le perdite al posto del FITD, compromettendo irreversibilmente gli equilibri finanziari dell’istituto di credito pugliese”.

“Un passaggio esiziale per il futuro della Banca Popolare e di tanti risparmiatori innocenti che oggi pagano le conseguenze non solo di una gestione scellerata dei suoi ex manager, ma anche di una scelta errata da parte delle istituzioni europee. In piena solitudine – sottolinea Ruggiero – come MoVimento 5 Stelle avevamo sostenuto che l’intervento di Fitd non aveva configurato un aiuto di Stato, come asserito erroneamente dalla Commissione e oggi confermato dalla Corte di Giustizia Ue”.

“Per questo rilanceremo la stessa mozione con cui chiedere all’Europa un risarcimento per i numerosi danni prodotti da quella scelta, che è stata pagata in primis dai risparmiatori”, conclude la deputata bitontina.