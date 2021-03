Santoruvo: “Onore alla Polisportiva Five Bitonto!”

Pubblichiamo di seguito la nota a firma del consigliere comunale Giuseppe Santoruvo.

“Bitonto sogna di raggiungere i palcoscenici nazionali che contano del calcio a 5 italiano, grazie alle leoncelle della Polisportiva Five guidate dal patron Silvano Intini, autentico trascinatore che insieme al suo fantastico staff ha costruito una imbattibile corazzata.

Da amministratore di questa città faccio un grandissimo endorsement alla Polisportiva Five Bitonto che, a cinque partite dal termine di questa cavalcata in serie A2, si ritrova a 6 punti di distanza dalla seconda classificata.

Faccio i complimenti pubblici a questo fantastico gruppo, in cui ha creduto fortemente il presidente e amico Silvano, che ha deciso due anni fa di metter tanta passione, oltre al suo saper fare dal punto di vista imprenditoriale, al servizio della società che sin da questo anno si sta affacciando su terreni di gioco nazionali. Ha deciso di portare avanti un progetto, nato poco tempo prima, quale era quello del calcio a 5 femminile nella nostra città che, tra lo scetticismo generale nel vedere impegnate sul terreno di gioco vere e proprie donne guerriere, è cresciuto a dismisura negli anni.

Lo sport e il gioco del calcio sono stati per la città di Bitonto sempre importanti. È inutile ripercorrere quanto accaduto in estate per i leoncelli neroverdi che avevano ottenuto una meritatissima promozione sul campo in serie C e che ora, grazie ad un altro grandissimo Presidente, vero tifoso e grande intenditore di calcio, che ho avuto occasione di conoscere e incontrare più volte in questi anni, nonostante la delusione cocente, sta facendo un gran bel campionato di serie D.

Come va sottolineato l’impegno e la determinazione della squadra di Futsal maschile che sta disputando un grande campionato in serie B, dopo altrettante stagioni di livello.

Tornando alle leoncelle della Polispotiva Five, fa piacere osservare come tanti bitontini stiano seguendo con interesse e passione questa realtà, da casa purtroppo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 che da ormai un anno perseguita le nostre vite.

L’eventuale approdo in serie A1, che auspichiamo tutti avvenga, e gli scontri con tante teste di serie del palcoscenico nazionale che da anni sono presenti nella massima serie di calcio a 5 femminile, saranno una vittoria di tutta la società, di tutta la squadra e per tutta la nostra città, che si troverà ad essere presente su uno spazio di rilievo nazionale.

Come amministratori saremo chiamati a fare il massimo per essere in grado di dar lustro alla nostra città nell’ospitare a casa nostra squadre che rappresentano grandi città italiane.

Abbiamo una gran bella struttura, ossia il centro polifunzionale “Paolo Borsellino”, realizzato nel 2016 con i fondi del Pon Sicurezza, che dovremo a tutti gli effetti rendere utilizzabile per la serie A1 che speriamo le leoncelle affronteranno”.