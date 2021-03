Saldo e stralcio Imu, Tasi e Tari, Onda Civica: “Avevamo ragione"

Pubblichiamo il comunicato stampa del movimento politico cittadino Onda Civica, a firma del delegato per Bitonto Nicola Vacca e del vice delegato Pasquale Tampoia.

“Ci vuol buon senso e coraggio! Tanto coraggio e temerarietà! Tanto tuonò che piovve!

In tema di fiscalità locale Onda Civica indicava, a fine dicembre scorso, le ragioni, la ratio, lo spirito che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione locale all’introduzione della previsione regolamentare dell’accesso all’istituto di composizione delle crisi da sovra indebitamento, oltre che all’indicazione, negli avvisi di accertamento esecutivi (impoesattivi), della possibilità di ricorrere all’istituto indicato.

Noi di Onda Civica ci eravamo impegnati a produrre un’istanza in sede ANCI, tesa a promuovere un provvedimento legislativo di definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse.

Indicavamo, affetti dal buon senso, del tutto alieno a questa amministrazione, nell’interesse anche della locale comunità, le ragioni tutte della previsione a livello governativo del saldo e stralcio di Imu, Tasi e Tari in favore dei morosi incolpevoli, data la notorietà della gravità sanitaria ed economica in cui versa l’intero Mezzogiorno d’Italia.

Ci si augura che l’emanando decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, per la definizione agevolata anche delle entrate comunali per le annualità successive al 2015, non sia limitato alle sole ingiunzioni di pagamento, o cartelle di pagamento già notificate, bensì ricomprenda i residui attivi Imu, Tasi e Tari come appostati dalle amministrazioni comunali indipendentemente dall’avvenuta notifica o meno dell’ingiunzione di pagamento, della cartella di pagamento ovvero dalla notifica dell’avviso di accertamento impoesattivo.

Se non fosse così i cittadini di Bitonto, Palombaio e Mariotto sconterebbero per la seconda volta, sulla loro pelle, l’immotivata inefficienza dell’Amministrazione comunale di Bitonto che limitava l’inopportuna ondata, già contestata da Onda Civica, degli avvisi di accertamento impoesattivi, come notificati a fine dicembre 2020, afferenti unicamente l’annualità 2015, pur detenendo dati delle successive annualità per Imu, Tari, Tasi, non esclusi i maggiori oneri espropriativi?

Facile profezia, opportunamente motivata e tecnicamente argomentata, che restava, hainoi, totalmente inascoltata dall’Amministrazione comunale di Bitonto, dal sedicente Sindaco Del Sud che, per questioni di mero gettito, dava impulso e deliberava - udite, udite – il potenziamento delle attività di riscossione coattiva delle entrate comunali non riscosse.

Ma dove vive costui?

Orbene, all’impavido sedicente Sindaco Del Sud, sembra opportunamente supplire, nella direzione indicata da Onda Civica, nella direzione del buon senso, l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri: Bitonto-Palombaio-Mariotto meritano rinnovamento e discontinuità!”.