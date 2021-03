Domenico Damascelli è il nuovo vice coordinatore di Forza Italia Puglia

Domenico Damascelli è il nuovo vice coordinatore regionale per la Puglia di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti regionali, strumenti di discussione e costituzione delle proposte per l'intera regione, il “laboratorio” politico di Forza Italia.

Damascelli, già consigliere comunale per lunghi anni a Bitonto ed ex vicesindaco della sua città, è stato consigliere regionale nella X legislatura, dal 2015 al 2020. Nel partito è stato vice coordinatore provinciale vicario del Pdl e di Fi, di cui è stato anche coordinatore provinciale nel 2015.

“Ringrazio i vertici regionali D’Attis e Damiani e i vertici nazionali – dichiara – per la fiducia che hanno riposto in me, affidandomi questo nuovo incarico di vice coordinatore regionale e responsabile dei dipartimenti, che ricoprirò con passione ed entusiasmo".

“Abbiamo deciso di dare una spinta programmatica forte per la nostra Regione – confermano il commissario regionale di Forza Italia, l'onorevole Mauro D’Attis, ed il vice commissario, il senatore Dario Damiani – e per questo a breve saremo al lavoro con i dipartimenti regionali, coordinati da Damascelli, che saranno il luogo di discussione, confronto e redazione delle proposte politiche del nostro partito per la Puglia”.

Anche per Domenico Damascelli "i dipartimenti sono l'anima della proposta politica del partito e con tutti i responsabili dei vari settori tematici produrremo proposte per il governo della Regione Puglia, ma anche da sottoporre, attraverso la nostra delegazione parlamentare, al governo nazionale".

"Siamo pronti ad incontrare i cittadini, percependone le istanze dirette – continua il vice coordinatore regionale – e a lavorare per redigere una proposta politica seria e concreta frutto dell'ascolto del territorio, dei corpi intermedi e dei cittadini impegnati nei diversi ambiti della società”.

"Quello che faremo, in sostanza – concludono D’Attis e Damiani – sarà costruire una Proposta Puglia, frutto di un lavoro condiviso con militanti e operatori dei singoli settori. Con competenza e mettendo in campo le migliori energie”.