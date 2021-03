Piano di ripresa e resilienza per Bitonto, ecco i primi progetti

Bitonto avrà presto un suo piano di ripresa e resilienza, la cui base è stata curata e prodotta finora da Iniziativa Democratica, Italia in Comune, Officine Partecipate, Partito Democratico, Sinistra Italiana e 70032 Città in Movimento.

“Il piano di ripresa e resilienza di Bitonto, in cui verranno determinati sinteticamente i traguardi strategici per la nostra città – spiegano le forze politiche in un comunicato congiunto – sarà presto disponibile per l’amministrazione comunale e il partenariato economico sociale. A questo punto dei lavori si rende necessaria un’anticipazione dei primi obiettivi individuati, discussi e confermati per alcune aree tematiche. I progetti selezionati sono funzionali alla realizzazione dei target economico sociali esplicitati dagli indirizzi della Commissione Europea”.

In particolare, per l’area tematica “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, il cui target è rappresentato dalla promozione dell’economia circolare e dalla chiusura del ciclo dei rifiuti, sono stati proposti due progetti: un impianto innovativo per il traporto pneumatico interrato dei rifiuti differenziati, da realizzarsi in un quartiere cittadino; un impianto pubblico per il trattamento e recupero dei rifiuti RAEE (apparecchiature elettrice ed elettroniche).

Per l’area tematica “Equità sociale, di genere e territoriale”, il cui target è la soppressione delle disparità nella vita sociale, la riduzione delle disuguaglianze di reddito e ricchezza, il sostegno alle famiglie indigenti, la coesione sociale, sono stati proposti due progetti: attuazione di una politica abitativa con azioni volte ad incrementare la disponibilità di alloggi destinati alla fascia di popolazione cittadina che incontra difficoltà ad accedere ad abitazioni con canoni di mercato, mediante il recupero di edifici pubblici o la realizzazione di nuovi alloggi ecocompatibili; la realizzazione di sezioni nido in ciascuna scuola pubblica dell'infanzia, per favorire la crescita dei bambini fino a due anni di età e supportare le famiglie nei compiti di educazione e cura. Il progetto educativo che s’intende perseguire è lo sviluppo psicofisico dei bambini nei loro primi anni di vita, per la costruzione dell’identità.

“Aspettiamo ancora ulteriori apporti, nel frattempo svilupperemo altre idee progettuali che condivideremo con quanti vorranno offrire il proprio contributo. Le finalità saranno sempre le stesse: intercettare le risorse finanziarie comunitarie per l’attuazione di progetti che riguardano la creazione di beni pubblici di rapida attuabilità, in una prospettiva di crescita e modernizzazione del nostro territorio”, concludono Iniziativa Democratica, Italia in Comune, Officine Partecipate, Partito Democratico, Sinistra Italiana e 70032 Città in Movimento.