Querelle stadio, “Giunta aspetti risposta del Ministero per impianto tutto nuovo”

In risposta alla querelle sui lavori di ristrutturazione dello stadio Città degli Ulivi innescata dal comunicato stampa del presidente dell'US Bitonto, prendono posizione le forze politiche cittadine che sostengono l’amministrazione Abbaticchio.

Pubblichiamo il comunicato stampa congiunto a firma di Governare il futuro, Iniziativa Democratica, Italia in Comune, Officina Partecipata, Partito Democratico, Puglia in più, Riformisti cattolici popolari, 70032 Città in Movimento, Sud al centro.

“Abbiamo letto con stupore l'aut aut del presidente Rossiello a far iniziare lavori sullo stadio, immediatamente, a spese del Comune per un motivo molto semplice: non vediamo alcuna ragione per obbligare la giunta a rinunciare cosi ad un finanziamento a fondo perduto per ristrutturare completamente lo stadio comunale ai livelli che da sempre tutti auspichiamo.

Il tutto per ottenere da subito delle opere utili solo a disputare un campionato di serie C a settembre, quest'anno.

Nell'ultimo decennio quasi mai è stato pubblicato un bando ministeriale con finanziamento a fondo perduto di grandi dimensioni per strutture sportive prima di quello dello scorso anno, e non vediamo perché, dopo aver faticosamente candidato una progettazione complessa ed onerosa per le casse comunali, dobbiamo rinunciare ad una eventuale premialità così elevata (parliamo di oltre 700mila euro, che si vanno a sommare al mezzo milione di mutuo contratto dal Comune).

Il tutto perché non si può aspettare che il Ministero pubblichi la graduatoria nazionale dei progetti, in quanto l'US Bitonto vuole immediatamente l'adeguamento dell'impianto alla serie C mentre si disputa un campionato in una serie inferiore.

Chiediamo al presidente Rossiello di non mettere la città in questa condizione e di venire incontro alla comunità sportiva in un momento così delicato, rispettando l'istituzione comunale che, con le tasse di tutti i cittadini, permette alla squadra di allenarsi gratuitamente su due strutture sportive (il campo Rossiello recentemente ristrutturato e lo stesso stadio Città degli Ulivi) sopportando tutte le spese relative alla manutenzione del prato, alla luce, all'acqua. Spese che ammontano a più di 150mila euro all'anno e che altrove sono sopportate dalle società di calcio, non certo dal Comune.

Rispettiamo e ringraziamo Rossiello per l'impegno mostrato in questi anni per la causa sportiva cittadina, ma lo invitiamo almeno a non disprezzare quanto l'ente pubblico continua a fare nonostante il periodo che viviamo, ponendo veti in un momento come questo.

Non vorremmo che la visibilità sportiva conquistata diventi lo strumento per attaccare chi è impegnato su mille fronti, abbandonando questa comunità sportiva proprio nel momento più delicato, ovvero nell'anno più buio a livello sociale ed economico mondiale.

Da chi è stato difeso dall'amministrazione nel suo momento peggiore sotto il profilo mediatico (vedi lo scandalo sportivo del 2020) ci aspettiamo un atteggiamento propositivo e collaborativo.

Così come l'amministrazione continuerà a prestare assistenza qualora l'US Bitonto vorrà spiegare quali siano le reali problematiche sottese ad un comunicato stampa per certi versi non comprensibile, vista anche l'attuale posizione in classifica.

Non avremmo contratto un mutuo di mezzo milione di euro vincolato all'adeguamento dello stadio se non fossimo interessati a sostenere nel medio e lungo periodo la causa del Bitonto Calcio”.