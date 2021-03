Recovery Plan, Ruggiero (M5S): "Livelli essenziali nel sociale e più attenzione al Sud”

"Abbiamo ascoltato attentamente le parole della ministra questa mattina e vogliamo ribadire come il tema degli investimenti al Sud non sia una questione implicita e scontata, anzi. Bisogna dedicare al Mezzogiorno il giusto spazio e la giusta attenzione, visto che per anni ha pagato un sottosviluppo spesso causato anche dalla disattenzione della politica". Così Francesca Anna Ruggiero, deputata bitontina del Movimento 5 Stelle, intervenuta ieri in Commissione Affari sociali durante l'audizione della ministra Elena Bonetti sul Recovery Plan.

"Anche per questo – ha continuato – ho evidenziato l'urgenza di definire i Livelli Essenziali di Prestazione nell'ambito sociale, che permetterebbero di colmare i gap territoriali, non solo quelli relativi al Mezzogiorno, attraverso investimenti strutturali allo scopo di soddisfare i bisogni dei cittadini, a prescindere dal luogo di residenza".

"Il Recovery Fund ci offre un'opportunità straordinaria per cercare di affrontare i problemi storici del nostro Paese. Non possiamo permetterci di sbagliare", ha concluso la deputata.