Dal PD Bitonto un modulo aperto sui 21 punti dell'Agenda Letta

Il circolo PD di Bitonto, per rendere massimamente democratica la discussione collettiva sui 21 temi di riflessione proposti ai circoli dal neo segretario del partito, Enrico Letta, ha voluto coinvolgere non solo gli iscritti ma anche la “base” dem di Bitonto.

Il circolo ha pubblicato su facebook un modulo che chiunque potrà compilare online, diviso in cinque aree tematiche che raggruppano i 21 punti proposti dal segretario e li traducono in alcune domande. “Siamo tutti invitati a contribuire a questa fase istruttoria del confronto, compilando e facendo compilare il modulo entro e non oltre la giornata di sabato 20 marzo”, è l’appello del segretario del circolo bitontino, Francesco Brandi.

L’assemblea discuterà e farà sintesi delle idee e proposte emerse, riunendosi in tre sedute, ciascuna dedicata ad aree tematiche specifiche dell’Agenda Letta.

Lunedì 22 marzo, alle 19, sul tavolo due temi: partecipazione, rappresentanza e istituzioni; sfide globali, multilateralismo ed Europa.

Mercoledì 24, alle 19, si discuterà di sviluppo equo e sostenibile e forme della comunità.

Venerdì 26, sempre alle 19, discussione sul partito e la sua democrazia interna.

Oggi intanto, alle 19, in diretta sulla pagina facebook del Partito Democratico di Bitonto, sarà trasmessa una videoconferenza per discutere della proposta del neo segretario Letta di conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaky. Al dibattito parteciperanno Barbara Pollastrini (Commissione parlamentare Diritti umani), Emanuele Felice (docente all’Università di Bologna), Ugo Villani (docente di Diritto internazionale all’Università di Bari; il Centro Studi Alfredo Reichlin e il Circolo PD di Modugno.

Domenica 21, inoltre, sarà dedicato un intero pomeriggio alla Giornata di Libera in ricordo delle vittime delle mafie. L’evento, organizzato in collaborazione con i Giovani Democratici, vedrà la partecipazione di tanti ospiti.