Ruggiero (M5S): "ZES Adriatica fondamentale per la crescita di Bitonto”

"La Zona Economica Speciale Adriatica, che comprende anche il territorio di Bitonto, è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della città. Perciò bisogna subito accelerare per concretizzarla, coinvolgere il Ministero per la Transizione ecologica nel comitato d’indirizzo e far partire definitivamente questo importante strumento per la rinascita della nostra terra”. Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5S nella Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale, che ieri ha incontrato in videoconferenza, assieme ad altri parlamentari meridionali del Movimento, la sottosegretaria per il sud Dalila Nesci.

”Grazie alla ZES interregionale Adriatica Puglia-Molise – continua – Bitonto sarà in grado di attrarre investimenti e di rinascere. I particolari incentivi fiscali e le condizioni vantaggiose per le imprese previste dalla Zona sono fondamentali per stimolare l’occupazione e risollevare il territorio. Il coinvolgimento del Ministero per la Transizione ecologica nelle ZES e le risorse a disposizione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresentano un connubio fra economia ed ecologia, su cui devono poggiare la rinascita e lo sviluppo del nostro territorio", conclude la deputata.