Lega Bitonto contro Abbaticchio: “Ma lei dove vive, signor sindaco?”

“Ma lei dove vive, signor sindaco? In un mondo tutto suo, dove si diverte se a Palombaio e Mariotto, chissenefrega quanti sono i casi di Covid, vengono beccati gli automobilisti che superano i 30 chilometri all’ora, grazie ai suoi autovelox! Vive in un mondo tutto suo se, andando a rileggere il suo programma presentato nel 2017 all’elettorato, lo stesso che l’ha suffragata con il 61% e passa dei voti, sta operando solo navigando a vista e fregandosene delle vere esigenze della sua gente, i bitontini”. È durissimo l’attacco al sindaco Michele Abbaticchio che parte dalla Lega Bitonto.

“Lo sappiamo – proseguono i salviniani – che stiamo parlando con il Comandante! A cui non interessano i pianti che si levano dai vari gruppi whatsapp nei quali (li seguiamo pure noi!) si chiede solo di poter lavorare! Lei se ne infischia di quanti vogliono fare un tampone e, per farlo, devono emigrare a Terlizzi o Molfetta, e non si sa perché non vuole aprire un drive throught qui a Bitonto! Forse solo perché a proporlo non è stato lei, ma esponenti di centrodestra? Sarebbe grave, signor sindaco! È però del tutto inspiegabile il fatto che non voglia farlo. Eppure con la Regione, signor Sindaco, lei è tutt’uno! O no? O ci sbagliamo? Allora perché?”.

“Signor sindaco – continua il comunicato della Lega – lei è tutt’uno anche con il sindaco di Bari. Ma lui, Decaro, mantiene aperte le attività, quelle essenziali della zona rossa, anche dopo le 19! Signor Sindaco, lei no! No! Se ne infischia, come non se n’è infischiato di pretendere rigorosi controlli da parte delle forze dell’ordine per evitare assembramenti in centro: piazza Cavour, via Pasculli, via Rogadeo, piazza Cattedrale! Tutto chiuso, ma tutti liberi di contagiare… Signor Sindaco, quanti morti piangiamo a Bitonto? Ce lo dica, perché non lo sappiamo!”.

“Signor Sindaco, la smetta di fare il Comandante! Abbia la dignità di essere il primo cittadino di questa città!”, conclude la nota.