Tari 2020, Onda Civica: “Costi non supportati dal Piano finanziario”

Pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Onda Civica Bitonto, che cointesta l’operato dell’amministrazione comunale in relazione alla Tari 2020.

Secondo la normativa nazionale, e a seguito dell’esercitata facoltà concessa per l’anno 2020, "Il Comune di Bitonto si è avvalso – in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – della facoltà di approvare le tariffe della Tari 2020 ancorandole a quelle già adottate per l'anno 2019, riservandosi di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020”.

Orbene, l’ultimo Piano finanziario Tari predisposto dal gestore del servizio appare essere quello a firma della liquidanda ASV Spa, nel proprio documento pluriennale 2017/2018/2019, per un costo complessivo annuo pari 10.647.494,00 euro per il 2017, il 2018 e il 2019.

Onda Civica più volte ha contestato la congruità del costo, come determinato nel Piano finanziario pluriennale 2017/2018/2019 dell’ASV Spa, ritenendo esorbitanti le spese generali (mediamente oltre 500mila euro in più rispetto a Comuni limitrofi con pari densità di popolazione), oltre al fatto che non v’è traccia dell’effettiva decurtazione dei proventi derivanti dalla vendita dei materiali.

In varie occasioni Onda Civica ha rimarcato la necessità della riduzione dei costi afferenti le spese generali, anche attraverso una riorganizzazione, armonizzazione e immediata razionalizzazione dei costi, in favore della locale comunità. Restava pertanto in attesa del PEF 2020, che doveva essere approvato entro il 31 dicembre scorso.

Invero, nella mattinata di ieri il Consiglio comunale ha meramente preso atto della validazione operata dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) non già del PEF 2020, bensì, sembrerebbe, del pluriennale 2017/2018/2019 dell’ASV Spa.

Quindi, sembrerebbe che il nostro Consiglio comunale abbia preso atto di una validazione ARERA operata senza il necessario presupposto: il PEF 2020. Anzi, la validazione sembrerebbe essere stata ancorata sullo stralcio 2019 del pluriennale ASV Spa. Ma chi ha svolto il servizio di raccolta e smaltimento nell’anno 2020? Solo la liquidanda ASV Spa?

Nello stralcio 2019 del pluriennale ASV, tra i costi, rientrano anche quelli afferenti la flotta di automezzi, autocarri, compattatori già dismessi nell’anno precedente dalla stessa ASV.

Noi di Onda Civica ci chiediamo: com’è possibile prendere atto della validazione dell’ARERA, e cosa avrebbe validato l’ARERA se ad oggi non v’è traccia del PEF 2020? A tal proposito, nella presa d’atto è stato allegato il PEF 2020, o si rinvia allo stralcio del pluriennale ASV Spa 2017/2018/2019?

Appare una presa d’atto al buio. Certamente è emersa una precisa volontà politica: quella di non revisionare, armonizzare, ridurre i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, che da 10 milioni 647.494 euro sono lievitati a circa 10 milioni 800mila euro.