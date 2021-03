La pulce Michele e la farina Governo

Pubblichiamo il comunicato stampa della Lega Bitonto, che contesta l'operato del sindaco Abbaticchio.

“La pulce nella farina, si crede mugnaio”. Questo accade al nostro carissimo (nel senso di quanti soldi ha sperperato fino ad oggi, senza alcun tangibile risultato) sindaco e alla sua banda di accoliti.

Se si fossero presi la briga di leggere la nostra nota fino in fondo, senza magari fermarsi alle parole inziali, si sarebbero accorti che la loro risposta finisce per confermare drammaticamente quello che avevamo in quell’articolo affermato.

Perché purtroppo un incapacissimo sindaco, non riuscendo a svolgere decorosamente il proprio compito e a contenere quegli sciagurati che violano pericolosamente le norme imposte dal Governo in materia di contenimento della pandemia, infierisce sadicamente contro la categoria dei commercianti, che sono tra coloro i quali hanno pagato e pagheranno uno dei prezzi più alti in termini di distruzione delle loro attività e delle loro vite, imponendo loro maggiori restrizioni rispetto a quelle previste appunto dal Governo nazionale.

Se i contagi sono a Bitonto ben oltre la soglia di critica, ci dovrà pur essere un responsabile. Chi è il responsabile per la salute pubblica comunale? Oppure vogliamo sempre dare le colpe agli altri? Cittadini maleducati, Governo regionale, Governo nazionale, Unione Europea, e mettiamoci anche Salvini, che una colpa la si inventa sempre contro di lui… la lista dei “colpevoli” su cui scaricare le responsabilità è lunga.

La risposta è superflua, ma lasciamo fare un po’ di ricerca agli accoliti del sindaco, che magari da domani inizieranno anche loro a pretendere di avere una decente amministrazione locale.

Se a Bitonto sono necessarie misure più restrittive contro i commercianti rispetto alle altre realtà omologhe nel territorio regionale, non vorrà forse dire che sarebbe stato meglio agire a monte e presidiare meglio il territorio per evitare abusi e violazioni delle norme anti Covid-19? Certo, è più facile prendersela con i commercianti, tanto a chi importa se poi chiudono e la città cade in malora?

Ricapitolando: implementazione delle norme del Governo in materia di rallentamento della curva pandemica: fallito. Aiuto alle attività imprenditoriali locali al fine di ridurre l’impatto economico della pandemia: fallito. Non c’è che dire, un gran risultato per il nostro ancor più carissimo (anche per i mancati introiti che ha provocato ai commercianti) sindaco.

Ma la pulce Michele, caduto nella farina rappresentata dall’amministrazione locale, si sente mugnaio e vorrebbe far parte di quei migliori chiamati a salvare l’Italia. Fortunatamente per noi al Governo c’è Draghi, e c’è la Lega che vigila affinché i cittadini siano sempre protetti dai torti e dalle ingiustizie.

P.S. Caro Michele, abbiamo letto che hai paura del Covid-19 e vorresti vaccinarti prioritariamente scavalcando anziani, persone fragili, personale sanitario e di polizia che ogni giorno rischia la vita per noi. Avremmo una soluzione da proporti, facile e immediata: se ti dimettessi, potresti finalmente barricarti in casa e ridurre drasticamente il rischio di contagio e noi finalmente ci priveremmo di un’ulteriore pena che ci ha attanagliato per anni. Vedi? Semplice!