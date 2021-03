La Federazione dei Verdi aderisce al Partito Democratico

La Federazione dei Verdi Bitonto aderisce al Partito Democratico, e ne spiega le ragioni in un comunicato stampa a firma del segretario politico Antonio Brancale.

“Insieme”. Ha concluso così, Enrico Letta, l'annuncio della sua candidatura a segretario. Insieme per ricordare che il collettivo è più forte dell’individualismo, che nessuno si salva da solo.

“Insieme” è la parola chiave per rilanciare l’anima e l’identità del Pd con lo sviluppo sostenibile in chiave ecologica degli investimenti, della produzione, della distribuzione e dei consumi connettendo l’obiettivo ecologico al tema sociale, che abbia gambe per camminare e produca uguaglianza.

Con queste parole il nuovo segretario, Enrico Letta, dimostra che il Partito Democratico è una forza capace di attrarre e di unire personalità e sensibilità differenti in un unico progetto comune.

Così, insieme, per costruire una visione collettiva di città, capace di rispondere anche alle migliaia di richieste giornaliere che arrivano dai cittadini e di costruire un luogo all'altezza di questo compito. E soprattutto, insieme a tutte e tutti coloro che ancora credono nella politica partecipata come strumento di cambiamento.

Per questo aderiamo al Partito Democratico, continuando ad occuparci di temi ambientali, dello sviluppo sostenibile, di diritti civili e di povertà, del rilancio della città all'interno del PD”.