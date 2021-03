Consiglio comunale, scontro su cambio in giunta. Ok a nuovo Piano Protezione Civile

Con 19 consiglieri comunali collegati in modalità telematica, si è aperto ieri mattina, poco dopo le 9.30, il consiglio comunale convocato dal presidente Vito Antonio Labianca.

Subito ha preso la parola il sindaco Michele Abbaticchio, che ha notificato le dimissioni dell'ex assessora Marina Salierno e ha dato il benvenuto alla neo componente della giunta Angela Scolamacchia, ”ringraziandola per la disponibilità in un momento così complesso per la situazione bitontina, regionale e nazionale”.

Le sue deleghe assessorili comprendono edilizia e inclusione scolastica, Siproimi (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), progetti d’iniziativa comunitaria a scopo sociale, personale, affari generali, contenzioso e digitalizzazione. La neo assessora ha ringraziato ”chi ha le concesso fiducia e supporto”, dichiarando di ”essere onorata di far parte di questa assise, pur avvertendo il peso e la responsabilità del compito di assessora”.

A seguire è intervenuta la consigliera di Forza Italia Carmela Rossiello, rifiutandosi di ”far passare indenne l'ennesimo, ulteriore, avvilente cambio di casacca di quest’amministrazione, questa volta addirittura con un partito (il Pd) che è stato votato come opposizione”. Nel suo intervento – “di natura esclusivamente politica e non personale”, ha precisato – Rossiello ha affermato che ”la maggioranza e il sindaco stanno utilizzando questo organo non per individuare professionalità che possono contribuire fattivamente a dare risposte alla città, ma per una spartizione partitica, per fare campagna elettorale e realizzare le proprie ambizioni personali. Quando la politica non è più servizio, ma diventa un self-service, è una cosa vergognosa e avvilente”. La consigliera azzurra, infine, ha chiesto come mai la delega alla pubblica istruzione, così preziosa per la collettività e per le scuole, sia rimasta nelle mani del sindaco e non sia stata affidata alla nuova assessora. A dire della Rossiello, infatti Bitonto è stata una delle poche città a non aver partecipato ai bandi per la riqualificazione delle scuole, perdendo una possibilità importante, e lasciando ancora ad oggi la scuola "don Tonino Bello" di Palombaio con un impianto di riscaldamento fatiscente. ”Non si è mai visto nella politica bitontina lo scempio che si sta vedendo in questa amministrazione”, ha concluso.

Domenico Pinto (Pd) ha accusato Carmela Rossiello di non aver dato rispetto all’istituzione, ovvero alla carica di assessore, indipendentemente da chi rappresenta quel ruolo. Antonella Vaccaro (Pd) ha ribadito che l’incarico a Scolamacchia è frutto di un lavoro di partito, confidando nella sua professionalità e nelle sue potenzialità: ”Non è un passaggio di testimone perché qualcuno non andava bene, il lavoro di squadra per noi è importante. Scolamacchia riuscirà a confermare che il Pd riuscirà a lavorare come assessore in questa ottica”.

Rossiello ha voluto replicare agli interventi dei piddini, in particolare a quello di Pinto, reo, a suo dire, di aver offeso chi non la pensa come lui: ”Rimando al mittente le connotazioni espresse dal consigliere, non è l'ideologia politica che caratterizza una persona”.

L'assessora Scolamacchia ha sottolineato di non sentirsi uno strumento politico ”perché non permetterei mai a nessuno di strumentalizzare la mia persona, né la mia dignità né la mia professionalità”.

A seguire Franco Natilla (Bitonto Riformista) è entrato nella discussione, prendendo le parti di Carmela Rossiello: ”Vediamo i fatti per quello che sono: non c'è stato un normale avvicendamento in Giunta tra due persone. Abbiamo tutti consapevolezza, leggendo sui quotidiani online, che nel Pd è accaduto una sorta" di regolamento delle posizioni che ha portato alla sostituzione di un assessore in giunta”.

Finalmente, dopo quasi un'ora, il consiglio comunale ha affrontato il primo punto all'ordine del giorno, ossia una presa d'atto dell'assessore al bilancio Domenico Nacci, relativamente alla Tari.

Poi è stata la volta dell'assessore Rino Mangini, che ha relazionato sul nuovo Piano di Protezione Civile del Comune di Bitonto, alla luce delle nuove leggi del 2018 e 2019 e della richiesta del servizio aeroportuale poiché Bitonto ricade in un'area ritenuta a rischio "disastro aereo", oltre all'inserimento del rischio epidemiologico. Il piano contiene la completa fotografia dinamica delle infrastrutture e delle reti cittadini, gli scenari dei vari rischi con relative conseguenze, i modelli d’intervento per ogni scenario, i pericoli per chi ha abitazioni o edifici in prossimità di Lama Balice a causa del rischio idrogeologico, e le norme di autoprotezione. Mangini ha definito il progetto come “frutto di un gioco di squadra con l'assessore al ramo Cosimo Bonasia”. Al termine della discussione, il Piano comunale di Protezione Civile è stato approvato con 20 voti a favore.

Al punto 3 la variante urbanistica al PRG per la realizzazione di camere mortuarie a servizio del complesso edilizio Fondazione Villa Giovanni XXIII. A relazionare è stato il responsabile dell’ufficio Servizio per il territorio, Giuseppe Sangirardi: “È il provvedimento finale di un procedimento urbanistico cominciato due anni fa. La fondazione possedeva già un immobile che ha dovuto ristrutturare. Considerato però che l’immobile era su un terreno agricolo, si è dovuta adottare la variante”.

Il provvedimento è stato approvato con 20 voti favorevoli e nessun contrario.

Al punto 4 l’approvazione del 23esimo elenco dell’albo comunale delle associazioni, con tre nuovi ingressi. L’assessore Mangini ha chiesto al presidente del consiglio comunale una particolare attenzione sulla riforma delle consulte, dopo un lavoro tra commissioni durato quattro anni, al fine di riattivarle. Proposta avallata da Vaccaro (Pd): “È importante che vada in porto la riforma delle consulte, perché possono essere applicate a tanti ambiti, interagendo e lavorando su diversi campi di azione”.

Anche questo provvedimento è stato approvato con 20 favorevoli.

Si è passati poi all’esame dei punti 5, 6, 7 e 8 all’ordine del giorno, relativi a situazioni di degrado di varie zone della città e manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali, contributi a favore di attività danneggiate in conseguenza dell’emergenza Covid, randagismo canino. A relazionare è stata la presidente della V commissione, Veronica Visotti, che ha chiamato in causa gli assessori Bonasia, Legista, Nacci e Camasta.

Sullo stato del verde pubblico, l'assessore Cosimo Bonasia ha risposto affermando che “tutte le palme piantate sono in buono stato, solo due sono insecchite. Inoltre da oggi sono stati istituiti una serie di divieti di sosta a Bitonto e frazioni perché parte la fase di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’ambito del patto triennale del verde pubblico. Avremo un nuovo modo di gestire il verde, attraverso la catalogazione e in futuro potremo capire da remoto lo stato manutentivo e di salute dell’alberatura”.

Per quanto i servizi cimiteriali, parola all’assessora Marianna Legista: “Il contratto è già stato firmato, il verde basso viene controllato dagli uffici, i bagni chimici sono già stati installati. Abbiamo terminato il regolamento dei servizi cimiteriali e nei prossimi giorni sarà inviato alle commissioni”.

Di particolare importanza è stato l’intervento dell’assessore Domenico Nacci sui fondi erogati a sostegno degli esercenti messi in ginocchio dalla pandemia: “Il primo bando (risalente all’ottobre scorso) ha visto la partecipazione di 477 esercenti che hanno presentato domanda, di cui circa metà sono state accolte: circa 700 euro a testa sono stati erogati ai commercianti, circa 400 agli ambulanti. Le domande rigettate sono state per lo più legate al fatto di essere da tempo morosi nei confronti dei tributi comunali. Il secondo bando (gennaio) riguardava codici ateco di bar e ristorazione, scuole di ballo e palestre: 82 domande ricevute, la fase istruttoria è ancora in corso. Abbiamo potuto fare questi bandi vista la deroga per gli aiuti di Stato. Anche in ottica ristori, valuteremo cosa sarà inserito nel decreto legge ristori e nulla vieta che nel corso dell’anno, con variazioni di bilancio, si possano prevedere altri aiuti economici”.

Infine l’assessora Rosalba Camasta ha relazionato sul randagismo canino: “Avevamo deciso di impegnare la somma per la sterilizzazione dei cani padronali poi però abbiamo optato di impegnarla per la mappatura di cani e gatti randagi, fatta dall’Asl assieme alle associazioni di volontariato. Per la sterilizzazione mi adopererò dopo l’approvazione del bilancio”.