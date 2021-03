Battesimo “in rete” per Città Condivisa

Battesimo “in rete” per il neonato movimento politico culturale "Città Condivisa - idee in rete”, che inaugura il suo progetto civico domenica 28 marzo alle 10, in diretta facebook sulla pagina dell'associazione.

“Con Città Condivisa gettiamo le basi per un nuovo percorso comune, ridando voce al territorio, raccogliendo preoccupazioni, esigenze e proposte dei nostri concittadini.

All'interno del movimento favoriremo in maniera trasversale la cooperazione e l’interscambio tra saperi, in maniera leale e trasparente”: così scrivono i soci fondatori Giovanni Brindicci, Gianluca Lobianco, Gabriele Pice e Vitantonio Vacca.

Il gruppo, che si dichiara aperto a iniziative, idee e alla voglia di fare di tutti in maniera costruttiva, avrà alla base un codice etico per disciplinare i comportamenti e i rapporti tra i soci e l'associazione stessa.

Il coordinamento ha individuato quattro macro aree oggetto d’iniziative volte alla crescita della città, per “restituire ai cittadini (tanto individualmente, quanto nelle forme che sono espressione della loro personalità: famiglia, associazioni) il ruolo sovrano”.

“Vogliamo favorire la partecipazione dei cittadini – spiegano i fondatori di Città Condivisa – alla crescita di Bitonto e alle funzioni politico amministrative, rifiutando l'imposizione di progetti che relegano i cittadini a meri destinatari di scelte altrui. Contribuire a portare idee nuove e il proprio bagaglio di esperienze culturali, di impegno civico nella politica del nostro territorio: è questa l'idea con la quale è stato pensato il sodalizio”.

Le finalità del progetto saranno illustrate domenica 28 marzo alle 10, in diretta fb sulla pagina Città Condivisa - idee in rete.

A seguire, dalle 10.30, "60 min con...", primo dialogo in rete dal titolo “Sanità ai tempi del Covid: cosa aspettarsi?”, che vedrà ospiti il professor Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna all’Università Aldo Moro di Bari, e il dottor Fabrizio Cramarossa, dirigente Psichiatra del Centro di Salute mentale Area 3 (Modugno, Bitetto, Bitritto, Bitonto, Palo del Colle). Modererà l’avvocato Giovanni Brindicci, coordinatore del movimento "Città Condivisa - idee in rete".