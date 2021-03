Lega: “Abbaticchio, un’enciclopedia di strumentalizzazioni lunga 9 anni”

Riportiamo il comunicato stampa a firma della Segreteria della Lega Bitonto.

“La misura è colma! Il nostro sindaco, perennemente in campagna elettorale, per chissà quale seggio, considerando che per ora non si vota e che non potrà ricandidarsi a sindaco di questa città nel 2022, ha stufato.

E vabbè che il suo partito (… è amplificazione di un eufemismo definirlo tale!) si rivolge agli avversari (quasi) definendoli buffoni di corte (è certo che è meglio essere buffoni di corte che pagliacci da circo)!

E vabbè che “scodinzola” per l’arrivo di 19 milioni di euro, destinati dal Governo ”per migliorare la scuola della Città Metropolitana di Bari” (quasi fosse un suo merito, merito che va al Governo di cui il suo partitino non fa parte, ma vede, al contrario come sottosegretario alla Cultura un deputato barese della Lega - Salvini Premier, l’onorevole Rossano Sasso).

Non va assolutamente bene, non va proprio bene che il nostro sindaco definisca strumentali e a fini politici le nostre evidenze, con cui abbiamo lamentato l’assenza a Bitonto di un drive throught per i tamponi Covid e la necessità di tenere sì la gente a casa o controllare eventuali assembramenti in città, ma i negozi essenziali aperti secondo quanto previsto dalle norme nazionali, sbarazzandosi di un’inutile ordinanza. Considerata inutile anche a Bari dal suo sindaco metropolitano (e di Bari) Decaro.

Rimandiamo al mittente l’accusa di aver parlato di argomenti in modo strumentale.

Le rimandiamo ad un mittente che utilizza Facebook in modo strumentale e fazioso. Seppur ultimamente proprio sui social quanti si lamentano per un’amministrazione inadeguata alle esigenze di Bitonto sono di gran lunga in più di quanti sono i likers che plaudono alla politica del primo cittadino, il peggior sindaco della storia bitontina!

Michele Abbaticchio! Strumentali noi?

Non dimentichiamo che hai utilizzato la presunta mafia bitontina a tuo piacimento: non esisteva quando dovevi dar lustro alla pubblicizzazione della cultura di Bitonto, era un fenomeno da combattere – giusto un attimo dopo – quando dovevi partecipare a qualche manifestazione contro ogni mafia! Un fenomeno mafioso a geometrie variabili e a seconda delle esigenze: double face!

Giusto giusto un esempio, perché l’elenco dell’atteggiamento strumentale del nostro sindaco potrebbe costituire una enciclopedia lunga nove anni! Nove anni di bugie e di cattiva amministrazione!

Sulla questione scuole: strumentalmente hai pubblicato un post perché, grazie a questo Governo, forse anche grazie all’onorevole della Lega Rossano Sasso, sottosegretario al Ministero della Cultura, sono a disposizione dell’Area metropolitana barese 19 milioni. Che confusione! Fregiarsi di un fatto del Governo e del lavoro di un sottosegretario della Lega! E a strumentalizzare saremmo noi?

Auspichiamo che appena riaperte le scuole, e che il plesso di Palombaio non torni a restare senza riscaldamento! Per non parlare delle altre situazioni di estremo disagio di altri plessi scolastici bitontini”.