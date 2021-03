Scuola Palombaio senza riscaldamento, Damascelli scrive ad assessore Leo

"Il disagio dei giovani studenti e delle loro famiglie non è più sostenibile. Si agisca presto per garantire il diritto allo studio, ad ora negato!". Arriva perentoria la presa di posizione da parte di Domenico Damascelli, vice coordinatore regionale pugliese di Forza Italia, sul caso del plesso di via Aspromonte della scuola elementare dell'istituto comprensivo "Don Tonino Bello" di Palombaio, struttura continuamente alle prese con gravi problemi all'impianto di riscaldamento. Da Damascelli una lettera aperta all'assessore regionale al ramo, Sebastiano Leo.

"La precaria condizione dell'impianto di riscaldamento versa sempre in condizioni critiche. Il disagio degli studenti e delle loro famiglie è davvero tanto. In un momento di prova e stress per i ragazzi e la comunità scolastica per le questioni legate alla pandemia – sottolinea Damascelli – privare questi giovani cittadini di ore di lezione, e dunque di un loro elementare diritto, a causa del malfunzionamento del riscaldamento, è molto triste e disdicevole".

L'invito alla Regione è dunque ad esprimere, chiede il politico forzista, "un serio segnale per poter contribuire fattivamente ad assicurare questo sacrosanto diritto ai ragazzi. Si tratterebbe di un atto necessario, importante per la scuola e per il territorio tutto".

Segue una proposta: "Considerando il periodo di difficoltà all'espletamento del diritto allo studio in presenza, potrebbe approfittarsi del momento per effettuare i lavori. Siamo di fronte, tra l'altro, ad una situazione che si trascina da anni. Nonostante l'impianto venga acceso sin dalle prime ore del mattino, risulta spesso una temperatura media bassa ed al di sotto di quella indicata per legge".

Nella lettera di Damascelli all'assessore Leo non manca una cronistoria recente degli eventi: "A gennaio diverse ordinanze comunali hanno stabilito più volte la chiusura ad intermittenza del plesso, proprio per lavori tampone sull'impianto di riscaldamento. Nonostante le riparazioni e le continue chiusure e riaperture, proprio quando sembrava, apparentemente, rientrato tutto nella norma, i termosifoni si spengono nuovamente.

E, così, arrivano ancora ordinanze di chiusura per ulteriori interventi urgenti".

I problemi sono ormai antichi. "L'impianto è molto vecchio, costituito da tubazioni vetuste e, a causa di perdite, manca l'adeguata pressione", dichiara ancora Damascelli. Chiare, dunque, la richieste a Leo da parte dell'estensore della lettera. "Considerate le condizioni in cui versa la scuola al suo interno, urge un drastico e deciso intervento per il rifacimento completo dell'impianto di riscaldamento, con relativa centrale termica. Lo chiedono i piccoli ragazzi coinvolti. Lo chiede una comunità. Lo chiede la città tutta di Bitonto".

"Al fine di riscaldare con efficienza il plesso, siamo a chiederti un intervento urgente della Regione Puglia per finanziare la realizzazione di un impianto ex novo, con i fondi destinati all'edilizia scolastica", conclude Domenico Damascelli.