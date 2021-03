"La Bitonto antifascista c’è": 510 firme per la petizione ANPI

“Era appena l'8 febbraio quando, con la disponibilità del Comune di Bitonto, abbiamo avviato in città la raccolta firme per sostenere la proposta di legge d’iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista, promossa dal sindaco di Stazzema e sostenuta da subito dall’Associazione Nazionale Partigiani a livello nazionale”. Così l’ANPI Bitonto, in una nota.

Oltre all’allestimento di una postazione nel Palazzo del Comune, era stato rivolto un appello ai rappresentanti di forze politiche, sindacati e istituzioni a farsi parte attiva per il buon risultato della raccolta delle firme, “a difesa e attuazione dei principi e dei valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione, fornendo la modulistica preposta”.

“Grazie alle sensibilità dimostrata da tanti – sottolinea l’ANPI Bitonto – siamo riusciti a raccogliere ben 510 firme, in poche settimane e nonostante il blocco che è conseguito all'entrata in zona rossa della nostra regione. 510 persone, autenticamente antifasciste, di cui avremmo voluto mostrare i volti e la convinzione con cui hanno sottoscritto la proposta di legge”.

Di questi 510 cittadini, il 40% sono donne, molte delle quali – scrive l’associazione – “ci hanno raggiunto presso la postazione ANPI per testimoniare il loro impegno antifascista”; il 22% sono under 30, i cosiddetti millennial, e generazione Z se nati dopo l'anno 2000, “giovani che hanno dimostrato interesse, profondità e voglia di coinvolgimento e ascolto reciproco”; 23 firmatari sono over 75, nati prima del 1945 sotto il regime fascista e nazista

“A tutte queste persone va il nostro più sentito ringraziamento”, commenta l’ANPI Bitonto, comunicando che le firme sono state depositate presso il Comune e certificate dagli appositi uffici. Saranno ora trasmesse al Comune di Stazzema, da cui arrivano ottime notizie: la soglia minima delle 50mila firme necessarie per avviare l'iter parlamentare è stata ampiamente superata.