Minori, Ruggiero (M5S): "Impegno del Governo a definire i LEP in ambito sociale”

Ieri alla Camera dei Deputati è stato approvato un ordine del giorno a firma della deputata bitontina del M5S Francesca Anna Ruggiero, che impegna il Governo a definire i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in ambito sociale e a realizzare i distretti di economia sociale, per rafforzare la risposta dello Stato soprattutto in un periodo delicato come quello attuale.

“Misure che potranno vitalizzare i territori della Puglia – commenta – e riparare al danno di inique distribuzioni delle risorse che troppo spesso, in passato, hanno penalizzato la nostra Regione”.

“I LEP, sanciti dalla Costituzione ma mai definiti – spiega Ruggiero, componente della Commissione Affari sociali – sono lo strumento vitale attraverso il quale stabilire le risorse da assegnare ai territori affinché siano garantiti i diritti fondamentali dei cittadini, a prescindere dal luogo in cui risiedono. La loro definizione in ambito sociale per l'erogazione delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, su cui oggi si impegna il Governo, è un importante passo in avanti per risolvere le diseguaglianze territoriali”.

Anche i distretti di economia sociale – aggiunge – rivestono una simile rilevanza, perché coniugano economia e tutele sociali e possono costituire un’innovazione per lo sviluppo dei territori e la difesa del benessere dei cittadini. “La crisi scatenata dalla pandemia ha fatto comprendere a tutti l’importanza dell’intervento dello Stato, che deve consolidare le reti di protezione a sostegno dei cittadini”, conclude la deputata bitontina.