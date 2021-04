Covid, carenza medici e campagna vaccini flop. Damascelli: “Puglia allo sbando”

"È ora di finirla con tutto questo inconcepibile presappochismo. Tante le situazioni che denunciano una gestione assolutamente disorganizzata e scriteriata, in merito alla pandemia attualmente in corso, da parte della Regione Puglia. La misura appare colma! L'emergenza richiede risposte all'altezza ed invece qui si naviga a vista". Così Domenico Damascelli, vicecoordinatore regionale di Forza Italia.

"La palese incapacità da parte del governatore e dell'assessore regionale al ramo Lopalco è disarmante. Al netto del loro ingombrante presenzialismo solo televisivo, non si contano le situazioni di estrema difficoltà in cui vengono poi catapultati, a causa di questa lampante imperizia amministrativa, i cittadini pugliesi", continua l'esponente di centrodestra.

"Deplorevole, in particolare, la situazione in Fiera, al punto vaccinazioni – attacca ancora Damascelli – dove l’accesso, specie per le persone con disagi e fragilità, risulta assai faticoso. Nessuna gestione in sicurezza alle code per accedere al ticket, anche solo per la semplice acquisizione dei numeri per l'attesa. Non sono addirittura nemmeno previsti i segnali per il distanziamento sociale per gestire le folte code. Tutto ciò è semplicemente assurdo. La situazione è grave, disorganizzata e crea disagio anche agli operatori direttamente impegnati sul campo che, con grandi capacità umane e professionali, suppliscono alle gravi manchevolezze di chi governa e sono costretti a lavorare in situazioni di grande stress”.

“Ad Altamura, ad esempio – denuncia Damascelli – numerosi problemi ai punti vaccinazione ma anche sulla questione legata alla postazione drive per i vaccini stessi, in fermo da mesi ed apparentemente senza via di uscita. Un caso anch'esso assurdo. È tutto intollerabile. La campagna vaccinale procede dunque praticamente senza direzione, con disfunzioni fallimentari sotto tutti i punti di vista. La Puglia è l’ultima Regione in Italia per somministrazione di dosi vaccinali e, anziché procedere a spron battuto, alcuni hub vaccinali, come quello di Bitonto, restano chiusi in questo fine settimana. Un paradosso totale".

“La situazione è ancora più delicata se si affronta la questione della gravissima carenza di medici, infermieri, oss che rinunciano a lavorare in Puglia a causa della pessime condizioni contrattuali e lavorative che offre la Regione. Si lavori allora seriamente, si metta fine a tanta sciatteria, spegnendo le luci dei riflettori e andando a rendersi conto di persona della situazione reale", conclude Damascelli.