Consiglio comunale, dieci punti all'ordine del giorno nella prossima seduta

Torna a riunirsi il consiglio comunale. Il presidente Vito Antonio Labianca ha convocato in videoconferenza la massima assise cittadina, in prima chiamata mercoledì 28 aprile e in seconda venerdì 30 aprile, entrambe alle 9.

Saranno ben dieci i punti all’ordine del giorno: modifica del regolamento per la disciplina Tari; regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; conferma aliquote e detrazioni Imu per il 2021; verifica delle quantità da cedere o concedere e determinazione dei relativi prezzi 2021 per le aree destinate alla residenza nei piani zonali 167 e alle attività produttive e terziarie nei piani Pip; presa d’atto del controllo sugli equilibri finanziari e report sintetico sulla verifica degli equilibri finanziari relativi al terzo trimestre; modifiche al regolamento per l’alienazione e l’acquisto di immobili comunali; definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; approvazione del progetto di fattibilità tecnico economia e adozione variante al Prg per la realizzazione del sottopasso veicolare e pedonale in corrispondenza della linea ferroviaria Bari-Barletta in via Santo Spirito; due debiti fuori bilancio.