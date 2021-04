Pop Bari, interpellanza urgente della deputata bitontina Ruggiero

“Il Ministero della Giustizia, per il tramite della sottosegretaria Anna Macina, ha dato un’importante risposta per i risparmiatori della Banca Popolare di Bari penalizzati dal crac Fusillo. Anche questo processo potrà celebrarsi, così come avviene già per quello principale, nella sala 8 del Centro Congressi Fiera del Levante di Bari. Stiamo parlando del processo che vede imputate 14 persone per i reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio relativi al crac delle due società del gruppo imprenditoriale Fusillo di Noci, in cui sarebbero state dissipate, con la complicità dei vertici della banca e secondo l’accusa, le risorse dell’istituto di credito”.

Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, che ieri mattina ha svolto un’interpellanza urgente alla Camera sul tema.

“Nel caso in cui – continua – anche per questo processo dovessero sorgere difficoltà logistiche, il presidente facente funzioni del Tribunale di Bari potrà chiedere l’utilizzo della stessa sala del Centro Congressi. Lo Stato deve garantire tutti gli spazi e le condizioni necessarie affinché i procedimenti giudiziari possano essere celebrati, anche in un contesto segnato dalle difficoltà imposte dalla pandemia".

"I risparmiatori truffati meritano giustizia. Non c'è tempo da perdere”, conclude la deputata.