"Resistenza, bene comune. Tutti antifascisti, nessuno partigiano?”: è su questo binario che si svilupperà la riflessione sul valore storico e presente del 25 Aprile, organizzata dal Partito Democratico. Ad animarla saranno Gianni Cuperlo, della direzione nazionale PD, e Rosaria Lopedote, dell’ANPI Bari.

A partire dalle 10, l’incontro virtuale sarà tramesso sulla pagina facebook del PD di Bitonto, Acquaviva, Modugno e Sannicandro.

Dalla “svolta di Salerno” in avanti, la storia dell'antifascismo (e della sinistra) italiano continua ad essere stretta nella tensione tra l'istanza della parte, della partigianeria, e quella dell'unità, della riappacificazione, della “concordia nazionale”. Sulla bontà di aver reso la Resistenza un patrimonio nazionale, a partire dalla Costituzione, nessuno può nutrire dubbi. Ma siamo altrettanto consapevoli del rischio che si cela dietro ogni “bene comune”: che quel che è di tutti finisca per essere considerato di nessuno.

“Quanto la scelta storicamente meritoria di sottrarre l’antifascismo ad ogni appropriazione politica rischia oggi, nel tempo del politicamente corretto e dell'unanimismo mediatico, di trasformarsi pericolosamente in una depoliticizzazione dell'antifascismo?”: questo il fulcro della riflessione.

“Il confine tra la concordia nazionale e la diluizione delle ragioni partigiane appare labile. Come ribadire – si legge nel comunicato del PD Bitonto – che il 25 Aprile è un bene comune degli italiani, senza per questo trasformarlo in una sorta di festa patronale della democrazia, in cui si confonde la Liberazione con la libertà, la Resistenza con la ribellione della gente, la dittatura fascista con ogni forma di violenza? Può il 25 Aprile diventare un festival dei buoni sentimenti a uso e consumo del qualunquismo?”.

“Questa riflessione – continua la nota – se da un lato mette in questione gli sviluppi recenti della memoria dell'antifascismo in questo Paese, interrogandoci su chi come e dove debba custodire l’eredità della Liberazione oggi, dall'altro ci chiama in causa in prima persona come militanti di una comunità politica che da quell'antifascismo si pretende discendente. Cosa ne è del nostro contributo al dibattito pubblico nazionale, se proprio la nostra voce di Partito Democratico, la nostra presa in carico dell'eredità partigiana, viene squalificata dal confronto pubblico proprio perché – paradossalmente – ritenuta troppo partigiana? Siamo condannati ad officiare le liturgie dell'antifascismo nelle catacombe dei nostri circoli, mentre il Paese, là fuori, festeggia nella Liberazione una sorta di Resurrezione laica ed ecumenica?”.