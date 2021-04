Sottopasso via Santo Spirito, ok del Consiglio comunale alla variante al Prg

L’intervento dell’ingegner Pio Fabietti, responsabile del progetto portato come primo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale – adozione della variante al Prg relativa alla realizzazione del sottopasso veicolare e pedonale in corrispondenza della linea ferroviaria Bari-Barletta sito in via Santo Spirito – ha aperto la seduta telematica di ieri, illustrando il crono programma del cantiere relativo al sottopassaggio.

«Grazie al finanziamento di 10 milioni di euro concessi dalla Regione, sarà possibile realizzare il sottopasso a partire da via Santoruvo fino all’attuale passaggio a livello e poi alla strada provinciale 91. Un progetto possibile grazie alla preventiva realizzazione della fogna bianca, dato che il problema principale del sottopasso è sempre stato quello della raccolta delle acque meteoriche. L’intervento verrà realizzato e portato in loco mediante un monolite a spinta, come fu fatto per il sottopasso di via Giovinazzo. Durante i lavori sarà necessario chiudere il passaggio a livello, mentre per le tempistiche si parla di procedere direttamente alla stesura del progetto esecutivo entro la fine dell’estate e iniziare il cantiere per marzo 2022 e terminarli entro la fine del 2023», ha spiegato il tecnico.

Il sindaco Michele Abbaticchio, relazionando sul punto, ha ringraziato il sindaco metropolitano Antonio Decaro per la concessione dei fondi Cipe utili alla realizzazione del sottopasso, grazie anche all’intervento dell’ex assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini.

Al termine dell’intervento ha preso la parola la capogruppo del Partito Democratico Antonella Vaccaro, chiedendo se durante i lavori sia stata prevista la messa in sicurezza di strade alternative per consentire la circolazione automobilistica, data la chiusura del passaggio a livello, in particolare di via Altone.

A seguire il consigliere Emanuele Avellis (Riformisti Cattolici e Popolari) ha definito “ciclopica” l’opera di realizzazione del sottopasso, non per la grandezza ma per importanza, e ha voluto ringraziare il primo cittadino «per la sua grande opera di mediazione con la Regione e Ferrotramviaria».

Il punto è stato approvato con 17 voti favorevoli.

Poi l’assessore Domenico Nacci ha spiegato la modifica – prettamente normativa – del Regolamento per la tassa rifiuti Tari. Prima dell’approvazione, sono stati illustrati gli emendamenti frutto di proposte della seconda Commissione consiliare e degli uffici, in primis finalizzati a tutelare i cittadini in condizioni di disagio o povertà, anche se possessori di un’abitazione. Anche questo punto è passato a maggioranza.

Il presidente Vito Labianca ha continuato i lavori con la discussione del punto 2, ovvero il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione patrimoniale. A relazionare l’assessore Nacci: “Nel regolamento unitario sono previste tutte le procedure per richiedere le varie occupazioni, assieme alle eventuali sanzioni. Non cambia nulla rispetto ai diversi regolamenti che nel passato erano spacchettati, le tariffe rimangono uguali quasi per tutti”. Il provvedimento è stato approvato con 19 voti favorevoli.

Si è passati quindi al terzo punto all’ordine del giorno: la conferma di aliquote e detrazioni Imu. Anche in questo caso ha relazionato Nacci. Il provvedimento è stato approvato con 18 favorevoli ed uno contrario.

Il quinto punto – presa d’atto del report sintetico sulla verifica degli equilibri finanziari relativi al terzo trimestre 2020 – è stato approvato con 17 favorevoli ed uno contrario.

Il sindaco Abbaticchio ha chiesto poi il rinvio del sesto punto e si è passati direttamente al settimo: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con 18 favorevoli.