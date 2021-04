Sottopasso via Santo Spirito, Damascelli: “Proposta che viene da lontano”

“Si è compiuto un altro passo di un processo partito nel 2017, una grande battaglia politica, iniziativa partita da una mozione da me pensata in Consiglio regionale per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Santo Spirito a Bitonto". Così Domenico Damascelli, attuale vice coordinatore regionale di Forza Italia ed ex consigliere regionale, in merito alla soluzione per eliminare il passaggio a livello ferroviario di via Santo Spirito, giunto ieri all'ordine del giorno del Consiglio comunale per la variante urbanistica.

"La mozione che ho depositato in Regione il 9 agosto 2017 – ricostruisce Damascelli – è stata l'apripista di una serie di incontri, interlocuzioni personali con gli uffici regionali e la Ferrotramviaria, con cui tra l'altro mantengo i contatti per gli aggiornamenti del caso. Il Consiglio regionale ha poi approvato, nella seduta del 5 aprile 2018, la mia mozione a seguito della quale la Giunta regionale ha stanziato 3 milioni di euro per finanziare l'importante opera pubblica, un provvedimento condiviso dall’assessore regionale ai trasporti Giannini. Lo stesso assessore ha pubblicamente riconosciuto questo mio impegno, parlando di “una delibera adottata, da tempo in attesa di risorse e spazi finanziari disponibili e sul cui contenuto, relativamente al progetto di Bitonto, è intervenuta anche una mozione proposta dal consigliere Damascelli, da me condivisa e approvata dal Consiglio regionale all’unanimità”.

"Ho combattuto per molto tempo, e continuerò a farlo per raggiungere questo risultato – continua Damascelli – nonostante l’avversità politica di chi oggi sale sul carro del vincitore, ma solo tre anni fa osteggiava la realizzazione del sottopasso ferroviario, proponendo come soluzione alternativa l'allargamento di via Fornace, intervento tecnicamente irrealizzabile oltreché praticamente inutile. Ma questa battaglia l'ha persa e la città non dimentica".

"Adesso però – dichiara – andiamo avanti. Non resta che la redazione del progetto esecutivo del sottopasso, che mi auguro possa avvenire entro l'estate, così da poterlo sottoporre all'attenzione della Regione e poi, dopo l'ok dell'ente, poter partire con il bando di gara, magari entro fine anno 2021. La strada è ancora lunga, ma se tutte queste procedure saranno realizzate, si spera, con la massima celerità, probabilmente i lavori, all’incirca dopo altri sei mesi (estate 2022), potrebbero finalmente partire, per durare un paio di anni, sperando non intervengano lungaggini burocratiche, proroghe, complicazioni".

"Sì tratta di una grande opera pubblica attesa da decenni dal territorio, un importante e storico appuntamento per tutti noi. Su questa ed altre vicende, torno a riflettere sulla necessità di quella indispensabile comunione d’intenti che, su iniziative decisive per un'intera comunità, è sempre auspicabile per poter portare a casa risultati importanti. Esistono argomenti su cui non hanno ragion d'essere divisioni e frammentazioni e su cui sarebbe stato molto meglio non cercare di ostacolare un impegno che aveva e sempre avrà come unico scopo la crescita del nostro territorio", conclude Damascelli.