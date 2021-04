Vaccini, M5S: “Disagi medici famiglia, Emiliano interloquisca con i sindacati”

“I numerosi disagi denunciati dai medici di famiglia pugliesi e imputabili ad una gestione, logistica e comunicativa, caotica della campagna vaccinale in Regione, meritano tutto l’ascolto e l’attenzione del presidente Michele Emiliano. Ascolto e confronto che non possono essere surrogati con un incontro di natura propagandistica, come quello di ieri, perché non rappresentativo dell’intero settore dei medici di famiglia della nostra regione”. Così in una nota congiunta i parlamentari pugliesi M5S Francesca Anna Ruggiero e Giuseppe Brescia, rispettivamente componente della Commissione Affari sociali e presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera.

“Il caos che ha caratterizzato la gestione della campagna vaccinale in Puglia – continuano – è sfociato persino in aggressioni da parte di alcuni cittadini nei confronti di medici di famiglia che pagano sulla propria pelle, assieme ai pugliesi, la disorganizzazione del Governo regionale e delle Asl”.

“Per questo è necessario che il dialogo fra medici di famiglia e la Regione sia ricondotto entro i giusti canali istituzionali, con il coinvolgimento delle sigle sindacali, insostituibili rispetto a incontri di parte, faziosi e dal sapore demagogico, che rischiano non solo di rivelarsi infruttuosi, ma di alimentare il malcontento e l’insofferenza di una categoria ingiustamente penalizzata, nonostante il suo ruolo nevralgico nella campagna vaccinale e, in generale, nell’assistenza territoriale”, concludono la deputata bitontina Ruggiero e Brescia.