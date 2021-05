Degrado area giochi in villa, appello di Fratelli d’Italia al sindaco

Facendo seguito alle numerose segnalazioni giunte al circolo locale da cittadini visibilmente contrariati, Fratelli d'Italia Bitonto avanza formale richiesta al sindaco Abbaticchio di “garantire, nel più breve tempo possibile, il ripristino dell'area giochi per bambini presente all'interno della villa comunale”.

“I giorni di forzata chiusura del polmone verde della nostra città – è scritto in una nota a firma del coordinamento cittadino FdI – hanno, comprensibilmente, cagionato trascuratezza nella manutenzione degli spazi destinati ai più piccoli. Tuttavia, la ragione che ci spinge a chiedere l'impegno del sindaco in prima persona, non è quella di alimentare polemiche inutili e fuori luogo, ma, come è facile comprendere, quello di sensibilizzare e stimolare l’amministrazione affinché adotti, a stretto giro di posta, tutti i provvedimenti necessari per superare questo disagio avvertito dalla nostra comunità”.

“Abbiamo il dovere di restituire all'infanzia bitontina – prosegue la nota – spazi decorosi, capaci di garantire un recupero pieno della complicità relazionale compromessa dalle limitate iterazioni imposte dall'emergenza sanitaria. Non è necessario essere esperti di neuropsicologia infantile per comprendere quanto ai più piccoli sia necessario garantire spazi sani ed adeguati che favoriscano, anche attraverso il gioco, un recupero pieno della capacità di interazione relazionale compromessa dalla, troppo lunga, dieta emotiva che abbiamo dovuto imporre loro”.

“Siamo certi del fatto che il sindaco Abbaticchio saprà non lasciare cadere nel vuoto il nostro appello. Nell'attesa di restituire ai nostri bambini la loro area giochi vogliamo ribadire, ancora una volta, la nostra disponibilità, come formazione politica di opposizione, a collaborare nelle forme e nelle prerogative che il sindaco, se necessario, deciderà opportuno assegnarci”, concludono da Fratelli d’Italia.