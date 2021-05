Lega: "Evitamento e cripto-scaricabarile, le nuove frontiere abbaticchiane"

Pubblichiamo integralmente la nota stampa a firma della Segreteria della Lega Bitonto.

"Sarebbe bello e divertente poter studiare il nostro sedicente sindaco (sedicente perché ogni qualvolta ci sarebbe qualcosa da dire/fare/decidere, lui non c’entra mai) in tutte le sue strane e disfunzionali peculiarità comportamentali se non fosse che queste sue peculiarità arrecano un notevole danno all’intera comunità bitontina.

Torniamo sulla questione delle coraggiose e sfortunate titolari del bar di piazza Aurelio Marena, che hanno subíto in tempi recenti un doppio incendio della loro attività ad opera di (ancora) ignoti malviventi che nottetempo (coraggiosi come sono) hanno deciso di porre fine in maniera così brutale ai sogni delle nostre giovani imprenditrici.

Avevamo evidenziato all’opinione pubblica la questione e chiesto al sindaco di intervenire, dato che aveva promesso in pompa magna, sbandierandolo ai media, che il sindaco e l’amministrazione non avrebbero fatto mancare l’aiuto alle due giovani donne.

Abbiamo scelto consapevolmente di fare un passo indietro e silenziare il nostro sdegno in attesa che il sindaco avesse un rigurgito di resipiscenza e provvedesse a mantenere la sua promessa così tanto pubblicizzata; ci siamo letteralmente morsi le mani quando sono giunte alcune risposte e commenti e lo abbiamo fatto per il bene delle ragazze coinvolte e per il bene della comunità.

Risultato? Sono passati mesi e… rullo di tamburi… niente! Elementare, Watson! Niente, niente! Come al solito, diranno molti di voi. Il carissimo (per i soldi che spende) Michele è tornato alla sua vecchia ed evidentemente auto consolatoria tattica dell’evitamento, non essendo mai più tornato sull’argomento nella speranza che l’opinione pubblica dimenticasse.

Questa volta però ha aggiunto una perla comportamentale al suo repertorio di stranezze e peculiarità: siccome avevamo previsto che sarebbe ricorso allo scaricabarile (pratica di cui potrebbe fregiarsi della medaglia d’oro, se solo la disciplina sbarcasse alle olimpiadi), ha escogitato una nuova tattica che chiameremo il cripto-scaricabarile.

Infatti, nell’unica sua presa di posizione sull’argomento prima dell’evitamento, ha scritto che non ha potuto agire (poverino) poiché aveva concordato questa posizione con gli inquirenti (sic!) e con i suoi legali. Quindi non più per colpa di qualcuno, ma in accordo con qualcuno: questo sindaco in un modo o nell’altro, vorrebbe farci credere che non decida mai e sia sempre etero diretto.

Sarebbe interessante se il sindaco spiegasse, non a noi ma alle ragazze, cosa avesse voluto dire con quella frase sibillina ed anche gli inquirenti farebbero bene a fargli qualche domanda in merito alle suddette affermazioni.

Nel frattempo, caro Michele, su con la vita! Visto che non ti interessa combattere concretamente la criminalità ed essere al fianco dei tuoi cittadini che soffrono, visto che prometti sempre e mantieni mai, visto che l’unica cosa che fai è farti autopromozione, salvo poi scaricare il barile a qualcuno nel caso in cui le cose dovessero andare storte, ovvero rimuovere il problema sperando la gente dimentichi, abbiamo deciso di agire al posto tuo, abbiamo deciso di organizzare una concreta azione per alleviare il dolore e la sofferenza delle due giovani imprenditrici.

Noi che ci candidiamo ad essere una forza concreta, pragmatica e di governo, abbiamo deciso in questo specifico caso di sostituirci al sindaco e alle sue vane promesse, perché è chiaro dallo stesso non arriverà mai una risposta concreta, e abbiamo deciso anche di dare un messaggio alle criminalità di ogni tipo che per loro non c’è spazio se ci siamo noi.

Abbiamo aspettato anche che la situazione pandemica migliorasse perché ci teniamo alla salute e alla sicurezza della nostra comunità, ma nei prossimi giorni annunceremo tempi e modalità dell’azione.

Chiediamo ai cittadini di condividere con noi queste azioni: è arrivato il momento di metterci alle spalle questo periodo buio della storia bitontina e di iniziare un nuovo capitolo proiettato verso un futuro il più radioso possibile.

Caro sindaco, continua pure a porre in essere la tattica dell’evitamento ed esercitarti alla tua nuova frontiera del cripto-scaricabarile, tanto oramai ti conosciamo e sappiamo quanto impegnato tu possa essere con le solite beghe di palazzo, con la tua strategia degli annunci, le sedicenti opere pubbliche spesso inutili se non dannose e tutte quelle amenità che ci hai generosamente elargito in questi anni di malgoverno".