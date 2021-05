"Non mollare", un film documentario dedicato a Gaetano Salvemini

"Non si apprezzano l'aria e la luce finché le si hanno: per comprenderne il valore, bisogna averle perdute. Ma il giorno in cui le libertà sono perdute, riconquistarle non è facile. Non disprezzate le vostre libertà, difendetele ostinatamente pur continuando a dichiararle insufficienti, a lottare per svilupparle” (Gaetano Salvemini)

L' ANPI sezione di Bitonto ha fornito il patrocinio e aderito alla campagna di crowdfunding a sostegno del film sullo storico antifascista Gaetano Salvemini, intitolato "Non mollare!". Un progetto culturale e cinematografico che ripercorre la vita politica e personale ed il pensiero di un intellettuale socialista, federalista, meridionalista. E, soprattutto, antifascista.

Numerose e significative le associazioni e organizzazioni antifasciste, presenti sul territorio e nazionali, che hanno aderito con entusiasmo al progetto. Tra queste l'ANPI nazionale, le sezioni ANPI di Molfetta, Corato, Giovinazzo, Terlizzi, Perugia e Bitonto, la CGIL di Puglia e Bari, l'ARCI, l'lstituto di studi storici Gaetano Salvemini, oltre ad associazioni e onlus locali.

L'uscita del film documentario è prevista nel 2023, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Gaetano Salvemini.

L'opera vuol rappresentare il "ritorno a casa" dello storico molfettese per il suo compleanno. Un rientro simbolico che vuole evocare il ritorno dell'intellettuale antifascista dal lungo esilio.

Un ritorno che porta a scoprire un presente che somiglia ancora troppo al passato. A scorgere tra i vicoli e sui muri della sua città indizi del passato che trafiggono il presente; indizi del presente che rimandano agli anni più bui del passato italiano.

Dopo aver incrociato decine di occhi spenti senza essere riconosciuto da nessuno, l'incontro con una giovanissima antifascista, che lo riconosce e lo chiama per nome, riaccende la speranza.

L'eredità antifascista non è andata perduta.

Per informazioni: https://www.facebook.com/nonmollareilfilm/

Per adesioni alla campagna di raccolta fondi aperta a tutti i cittadini: https://www.produzionidalbasso.com/project/non-mollare-il-film/