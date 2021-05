Consiglio comunale convocato d'urgenza per giovedì

Il presidente del Consiglio comunale, Vito Antonio Labianca, ha convocato la prossima seduta, in via d’urgenza, per giovedì 20 maggio alle 9.30. L’assemblea si terrà in videoconferenza.

Quattro i punti all’ordine del giorno.

Al primo punto il Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 (approvazione dell’aggiornamento numero 2 del maggio 2021). Relatore il sindaco Michele Abbaticchio.

Secondo punto all’ordine del giorno è l’approvazione definitiva del Piano urbanistico d’iniziativa privata su suolo tipizzato A1ter del vigente PRG (art. 15 delle nta).Proponenti il signor Nicola Tatulli ed altri, inerente suolo su via Raffaele Abbaticchio. Relatore il sindaco Michele Abbaticchio.

Idem per il punto 3: approvazione definitiva del Piano urbanistico d’iniziativa privata su suolo tipizzato A1ter del vigente PRG (art. 15 delle nta).Proponenti la signora Anna Rossiello ed altri, inerente suolo su via Megra angolo via Chiancariello. Relatore il sindaco Michele Abbaticchio.

All’ultimo punto, la presa d’atto del report sintetico sulla verifica degli equilibri finanziari relativi al quarto trimestre 2020 (art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 - art. 45 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 23 aprile 2019). Relatore l’assessore Domenico Nacci.