Progetto messa in sicurezza scuola infanzia Palombaio, ok dal Consiglio comunale

Il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale di ieri riguardava l'approvazione del secondo aggiornamento al Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021. A relazionare è stata l'assessora all'istruzione Angela Scolamacchia, che ha reso nota la volontà dell'amministrazione di partecipare ad un avviso pubblico per reperire fondi per mettere in sicurezza, con adeguamento sismico, un plesso della scuola dell'infanzia, situato preferibilmente in area svantaggiata o in periferia.

«Nello specifico – ha spiegato Scolamacchia – è stato chiesto un finanziamento di 1 milione e 100 mila euro per la scuola dell'infanzia in via Senatore Sylos a Palombaio. Durante alcune verifiche di monitoraggio delle condizioni antisismiche, è risultato che quattro plessi bitontini (quello di via Spinelli, la scuola dell'infanzia Collodi in via Berardi e i due plessi delle frazioni) hanno necessità di interventi di messa in sicurezza sotto il profilo sismico, tutte in egual misura. Per questo abbiamo deciso di dedicare i fondi ad una delle scuole delle frazioni di Mariotto e Palombaio, in particolare a quella di via Sylos, perché è frequentata da un numero di alunni inferiore alle scuole di Bitonto, quindi è più facile ricollocare i bambini in altri plessi durante i lavori di messa in sicurezza».

Al termine dell'intervento, ha preso la parola la consigliera azzurra Carmela Rossiello, chiedendo di spiegare nel dettaglio i lavori che verranno effettuati, e sostenendo che il plesso di via Spinelli a Bitonto sia fortemente compromesso dal punto di vista strutturale. Scolamacchia ha rassicurato la consigliera d'opposizione sul fatto che tutte le scuole bitontine sono costantemente attenzionate dall'amministrazione, pronta ad intervenire in caso di problemi relativi alle strutture scolastiche con verifiche in corso o in programma nei prossimi mesi.

A seguire Franco Natilla, consigliere di Bitonto Riformista, ha voluto sapere l'entità dei problemi emersi durante il monitoraggio delle scuole in oggetto, data anche la rilevanza della spesa dell'intervento, che supera un milione di euro.

Anche il consigliere di Sud al Centro Arcangelo Putignano è intervenuto nella discussione, confermando la condizione di pericolosità del plesso di Palombaio e ringraziando l'amministrazione per l'attenzione nei confronti della frazione.

Per spiegare al meglio i dettagli tecnici dell'intervento, ha preso la parola il responsabile del servizio Lavori pubblici, Paolo Dellorusso: «I dati relativi alla scuola di Palombaio, dal punto di vista della salute sismica, non sono adeguati, ma in realtà è un problema comune al 100% degli edifici scolastici, perché nati in seno ad una normativa che non prevedeva l'adeguamento sismico. L'ufficio Lavori pubblici sta affrontando dal 2017 le verifiche di vulnerabilità sismica, ma voglio precisare che dal punto di vista statico tutti i plessi sono in salute, come previsto dalla normativa».

Nello specifico della scuola di Palombaio, il progetto di adeguamento, approvato dalla Giunta comunale, consiste nel consolidamento dei pilastri della scuola con l'utilizzo di fibre di vetro, per risolvere le criticità in caso di terremoto. Lavori che verrebbero effettuati solo in caso di approvazione della candidatura al bando pubblico, essendo esclusivamente finalizzati al miglioramento della capacità antisismica.

Al termine della discussione, il provvedimento è stato sottoposto a votazione: 17 i consiglieri favorevoli, contrari i consiglieri Elisabetta Nuzzo, Franco Scauro, Franco Natilla e Carmela Rossiello (in linea con il voto contrario all'intero Piano dei lavori pubblici, già dichiarato in precedenza), pur apprezzando la volontà dell'amministrazione comunale di candidarsi al bando pubblico per la messa in sicurezza del plesso di Palombaio.

Quindi è stato approvato definitivamente il Piano urbanistico di iniziativa privata sul solo tipizzato A1ter del vigente Piano Regolatore Generale, su richiesta di due cittadini privati.

Approvata anche la presa d'atto sul controllo degli equilibri finanziari.