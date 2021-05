Pagamento anticipato dell’acqua, il Consorzio Terre d’Apulia ci riprova

“Ci risiamo, il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia ci riprova, con una richiesta di anticipo economico agli agricoltori utenti degli impianti irrigui, pari al 50% dei consumi e pagamenti effettuati nell’anno 2020, pena la mancata erogazione dell’acqua in questa stagione irrigua. Un’iniziativa assurda già tentata nel 2017, ma poi logicamente naufragata perché inopportuna. Non ho remore nel definire scriteriate queste richieste di anticipazione su ipotetici quantitativi di acqua non ancora prelevata dai pozzi artesiani e, quindi, non erogata agli agricoltori”. Attacca così Domenico Damascelli, vicecoordinatore regionale Fi, in merito alla recente richiesta del Consorzio Terre d'Apulia.

“Il settore agricolo pugliese – continua Damascelli – è già profondamente segnato e colpito dalle calamità naturali che, spesso, creano enormi problemi di natura economica al comparto. A questo aggiungiamo le problematiche relative alle ormai congenite situazioni deficitarie dovute alle ricorrenti crisi di mercato. Come si può pensare, quindi, di avanzare tali richieste ai nostri agricoltori?”.

“Questa politica coercitiva del Consorzio di bonifica è inopportuna e le richieste di anticipo sono da ritirare immediatamente, non si può lanciare una provocazione tale al mondo agricolo della nostra regione. Questi più che imbarazzanti pagamenti anticipati vanno assolutamente scongiurati e l’unico modo per farlo è la revoca di questa iniziativa da parte dell’ente”, chiede Damascelli.

“Sono certo che l’assessore regionale Pentassuglia coglierà l’assurdità di questa iniqua disposizione da parte del Consorzio Terre d’Apulia. Una richiesta di acconto per i consumi dell’anno precedente che, tra l’altro, non ha alcun fondamento e nessuna plausibile motivazione nello stesso atto commissariale in cui viene deliberata. Tutto ciò – conclude – appare davvero surreale. Sia ritirato e mai più riproposto questo provvedimento!”.