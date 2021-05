Il sindaco a sostegno del disegno di legge per le associazioni musicali amatoriali

Il sindaco Michele Abbaticchio sostiene il disegno di legge (ddl n. 2123) “Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e le conseguenti agevolazioni fiscali a sostegno delle loro attività”.

Il testo normativo, che interessa gruppi folklorici, bande musicali, cori e associazioni musicali amatoriali, è stato presentato al Senato lo scorso 8 marzo a firma della senatrice Elena Testor e di altri venti senatori.

Per accelerare l’iter di approvazione del ddl, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FITP) ha promosso su tutto il territorio nazionale una campagna a sostegno dell’iniziativa.

“Una buona legge specifica per il nostro settore – spiegano i rappresentanti della FITP – è una vittoria, non solo per le singole associazioni, ma per tutto il comparto della musica amatoriale popolare”.

Il sindaco Abbaticchio ha già inoltrato una nota al presidente della FITP, Benito Ripoli, e al sindaco del Comune di Sgurgola (Frosinone) Antonio Corsi, delegato a presiedere il Tavolo Nazionale della Musica Popolare e Amatoriale del Ministero per i Beni culturali, unendosi al coro di istituzioni e associazioni da cui viene chiesto di esaminare e approvare rapidamente il disegno di legge.

“La musica popolare e folklorica – commenta Abbaticchio – rappresenta una componente importante della complessiva offerta culturale del nostro territorio ed è motivo di coesione sociale e attrattiva turistica. L’attività di bande musicali e gruppi folklorici, che da noi vanta una consolidata e apprezzata tradizione popolare, va incoraggiata e sostenuta per tornare ad essere centrale nella vita culturale e sociale della città”.