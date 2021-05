Consiglio comunale, parte 2. Ok al bilancio di previsione 2021-2023

Francesco Scauro (Bitonto Riformista) ha dichiara voto contrario sui primi tre punti del DUP, ed è voluto entrare in merito alla materia dei servizi sociali. “Questa è l’amministrazione dell’apparire – ha detto – che poco s’interessa ai problemi dei cittadini. Vorrei chiedere se sono state previste assunzioni di assistenti sociali, un compito poco considerato”. L’assessore De Palma ha risposto che il piano prevede l’assunzione di tre assistenti sociali entro il 2021 e di sei figure amministrative.

Il provvedimento è stato approvato con 16 favorevoli e 3 contrari.

Si è passati quindi al secondo punto all’ordine del giorno: approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. Ha relazionato l’assessore Domenico Nacci: “Abbiamo rivisto le poste di bilancio non necessarie, abbiamo limitato e tagliato l’impegno di alcuni capitoli di spesa per destinarli a fondo perduto ad alcune categorie merceologiche”. Presentati quattro emendamenti provenienti dagli uffici, approvati a maggioranza.

Sul terzo punto (Piano triennale dei lavori pubblici) ha relazionato il sindaco Michele Abbaticchio: “Le opere inaugurate negli ultimi dodici mesi sono: inaugurazione del parco Villa Sylos, area giochi di via Berlinguer, ciclovia di via Cela, ristrutturazione antisismica della scuola Cassano, inaugurazione dell’impianto a led del centro antico, campo Rossiello. I cantieri in corso confermati sono invece: fogna bianca, piazza Caduti del terrorismo, secondo lotto scuola Sylos, rifacimento parte superiore e impianto di climatizzazione del teatro Traetta, illuminazione esterna e rifacimento balconata del torrione angioino, con allestimento museale interno. Gli appalti pubblicati sono: secondo piano del centro tecnologico della zona artigianale destinato a sale studio per gli studenti, ristrutturazione ex macello, centri raccolta di Bitonto e Mariotto, manutenzione strade. Mentre gli appalti pronti alla pubblicazione sono: lungolama, piazza XX Settembre, beni confiscati alle mafie. Tutte queste opere sono state finanziate dalla Città metropolitana in alcuni casi, dalla regione Puglia in altri, oppure dall’Unione Europea o dai ministeri. I finanziamenti che sono stati acquisiti ma che non sono ancora definitivi sono la rigenerazione del tribunale, lotti secondo e terzo del lungolama, per un totale di 25mln vinti e 5mln di compartecipazione comunale”.

Carmela Rossiello (Fi) ha chiesto se “per le frazioni è prevista la fogna bianca e se per la scuola di Palombaio avete in mente di realizzare il nuovo impianto di riscaldamento. Senza dimenticare che l’asfalto su via Cela sembra incompleto, senza rifiniture sui cordoli”.

Il sindaco ha risposto che “via Cela è stata realizzata con le norme della ciclovia, quindi i dossi sono doverosi ed è ormai completa. È previsto un impianto di trattamento acque pluviali nelle piazze di Palombaio e Mariotto. L’impianto alla scuola di Palombaio è collegato alla rete del metano che verrà realizzata da Italgas”.

Il provvedimento è stato approvato con 15 voti favorevoli e 1 voto contrario.

Si è passati al quarto e ultimo punto: modifiche al regolamento per l’alienazione degli immobili pubblici. “È un’esigenza di trasparenza che condividiamo tutti affinché l’ente pubblico gestisca il proprio patrimonio con criteri cristallini e con vantaggio economico. Anche sull’emendamento presentato dal consigliere Pd Pinto si sono espressi gli uffici, i quali hanno reso un parere. Io, non essendo un tuttologo, mi faccio assistere in questi ambiti da chi è più competente di me”, ha dichiarato il sindaco Abbaticchio.

Rossiello ha espresso voto contrario all’emendamento presentato da Pinto, giudicando “limpido” il parere della responsabile di settore Conte, volto ad evitare qualsiasi accordo collusivo.

È intervenuto quindi lo stesso Pinto, per esporre le sue ragioni: “Ho apprezzato il ritiro dell’emendamento ma preferirei discuterne perché tocca aspetti tecnici e politici. Non dobbiamo rinunciare al nostro ruolo di consiglieri comunali, ossia di controllo e decisionale, e diverso è il ruolo degli uffici comunali. Non conoscere alcune tematiche non vuole che non dobbiamo approfondire ciò di cui discutiamo ed è per questo che ho toccato tutti i canali istituzionali per presentare l’emendamento, a cominciare dalla condivisione fatta anche nella commissione controllo e garanzia. Ho presentato l’emendamento proprio per evitare accordi collusivi, proponendo il ribasso del 10% durante la vendita dell’immobile in corso d’asta. Il parere dell’ufficio non spiega perché questo ribasso non è fattibile ma è infarcito di commenti politici. Per questi motivi non ritiro il mio emendamento ma mi rifaccio al vostro ruolo di consiglieri comunali”.

L’emendamento, con l’astensione di Santoruvo e il voto favorevole di Castellano, Natilla, Fioriello e Lacetera, non è stato approvato.

Ok invece al provvedimento generale.