Vaccini ai maturandi, la Regione accoglie proposta GD Terra di Bari

Il 17 maggio scorso i Giovani Democratici Terra di Bari, facendosi portavoce delle istanze dei maturandi della provincia di Bari, avevano chiesto alla Regione Puglia di promuovere un'attività di prevenzione basata su tamponi o inoculazione di vaccini, in vista del prossimo esame di stato. La Giunta regionale, insieme al Dipartimento Salute, ha accolto l’appello dei GD annunciando l’avvio delle vaccinazioni anti Covid a tutta comunità scolastica coinvolta.

Da domani partiranno in Puglia le somministrazioni del vaccino anti Covid ai maturandi, dalle 18 alle 22, per poi proseguire nei giorni successivi. Attraverso l'Ufficio scolastico regionale, la Regione contatterà le scuole e programmerà giornate di vaccinazioni, procedendo scuola per scuola, in modo da regolare il flusso in base alle dosi di vaccino disponibili.

“Guardiamo alle esigenze delle studentesse e degli studenti proponendosi come tramite con le istituzioni competenti. Il ruolo dei Giovani Democratici risulta nuovamente chiave per l’intera comunità e in particolar modo per i giovani pugliesi che trovano così ancora una volta un punto di riferimento concreto e affidabile”, scrivono i Gd, ed in particolare il segretario Carlo Moretti ed il responsabile Scuola Stefano Pezzolla con l’intero esecutivo.

“Un sentito ringraziamento – aggiungono – al presidente Emiliano e a tutta l'amministrazione regionale per essere sempre attenti alle esigenze e alle istanze di noi giovani”.

“Da sempre i Giovani Democratici sono al fianco delle studentesse e degli studenti della provincia di Bari. L'esame di stato è un momento di svolta per tutti gli studenti ed in particolare per i maturandi del 2021, che hanno dovuto affrontare due anni difficili per gli apprendimenti e che resteranno macigni nella loro crescita emotiva. È doveroso compiere un atto di sicurezza sanitaria a tutta la comunità scolastica dando loro la possibilità di effettuare una dose di vaccino prima dello svolgimento dell'esame”, commenta Carmelo Colonna, componente bitontino della segreteria provinciale GD Terra di Bari.

“Personalmente – aggiunge – ringrazio il segretario Carlo Moretti, il responsabile Scuola Stefano Pezzolla e la responsabile Tesseramento Flavia Mongelli (maturanda), con i quali ho lavorato, fianco a fianco, affinché questa proposta potesse diventare concreta. Ci aspettano ancora molte sfide e sono contento della sinergia che si è creata dal primo momento e che ci condurrà al raggiungimento di altri obiettivi in collaborazione con le istituzioni locali e regionali. Lavoriamo non solo per iniziative di carattere culturale ma anche per proposte politiche: buone pratiche per una buona politica”.