Castelli incontra i sindaci dell'area di Bari

Nel pomeriggio di ieri il sindaco Antonio Decaro, insieme ai sindaci dei Comuni dell’area metropolitana, ha incontrato la vice ministra all’Economia Laura Castelli per fare il punto sui provvedimenti al vaglio del Governo che hanno una ricaduta sugli enti locali, e per condividere le buone pratiche amministrative e di co progettazione messe in atto dalla Città Metropolitana nell’ambito della pianificazione strategica a valere sui fondi nazionali e comunitari.

“Ci siamo confrontati su alcuni temi che riguardano gli enti locali – ha spiegato il sindaco metropolitano Decaro – e che il Ministero dell’Economia e delle finanze segue da diversi anni. Abbiamo discusso delle semplificazioni previste nel decreto che sarà approvato in giornata dal Consiglio dei Ministri. Decreto che prevede importanti riscontri rispetto alle richieste fatte dai Comuni, perché siamo convinti che in qualità di maggiori investitori di questo Paese sulle opere pubbliche, potevamo dire la nostra sulle semplificazioni necessarie alle procedure amministrative per permetterci di utilizzare l’ingente quantità di risorse che arriveranno ai Comuni e agli enti locali con il PNRR”.

“Certamente si poteva fare di più, su personale e semplificazioni, ad esempio – ha aggiunto – ma siamo fiduciosi di poter continuare a lavorare insieme e abbiamo avuto rassicurazioni in questo senso, anche dal viceministro Castelli. Nell’incontro con i sindaci dei Comuni dell’area metropolitana di Bari, abbiamo mostrato al viceministro e per suo tramite al Governo, un’esperienza di buona pratica amministrativa condotta dalla Città metropolitana di Bari, in cui i sindaci, insieme, hanno lavorato per la pianificazione degli interventi e gli investimenti delle risorse, arrivati direttamente alla Città metropolitana, in perfetta sintonia e con un’unica visione. Abbiamo dimostrato che è possibile per un ente gestire direttamente le risorse, mettendo da parte campanilismi territoriali e differenze politiche, per decidere insieme lo sviluppo di un territorio, anche vasto, come quello metropolitana di Bari. Lo facciamo oggi per dare corpo e forza alla richiesta di poter gestire direttamente, come enti locali, in questo caso come Città metropolitana, una parte delle risorse del PNRR su cui il Governo in queste ore sta decidendo”.

A margine dell’incontro è stata illustrata alla vice ministra Castelli una presentazione degli asset principali del Piano strategico della Città metropolitana Ba2030, ed è stato siglato un accordo di collaborazione tra i sindaci dei Comuni metropolitani, rappresentati dal sindaco di Acquaviva Carlucci e dal sindaco metropolitano Decaro, che disciplina le modalità operative di gestione condivisa degli interventi volti allo sviluppo strategico del territorio metropolitano per i prossimi anni, sempre nel solco di un percorso di condivisione di idee e proposte in modo da consentire un armonico sviluppo delle progettualità a livello metropolitano.