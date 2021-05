Lega in campo anche a Bitonto, a difesa del Made in Italy

Oggi la Lega scende in piazza in tutta Italia per promuovere l’iniziativa #Mangiacomeparli, una rete di gazebo su tutto il territorio nazionale volta a difendere le eccellenze del Made in Italy dalla farina d’insetti, vino analcolico e altre follie europee. Ridare impulso alla produzione italiana fatta di piccole e medie imprese sia nel settore alimentare che negli altri settori passa necessariamente da questa raccolta firme.

Anche la Lega Bitonto scende in piazza, per difendere la nostra produzione olivicola, vinicola e alimentare.

La segreteria cittadina del partito di Salvini invita i produttori bitontini a partecipare numerosi all’iniziativa, che avrà luogo oggi dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 21 nella sede in corso Vittorio Emanuele al civico 31.

“È un segnale di ritorno alla partecipazione, a tutela del nostro tessuto produttivo e dei consumatori”, scrive la Lega Bitonto.