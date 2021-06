A giugno il Pd fa “Spazio aperto”. Stasera si parla di Bitonto sotterranea

Un ciclo di appuntamenti per incontrare e ascoltare la comunità bitontina. Si chiama “Spazio aperto” il ciclo di appuntamenti programmati a giugno dal Partito Democratico di Bitonto.

Stasera il primo incontro, alle 19 alla Pescara in corso Vittorio Emanuele, per parlare di Bitonto sotterranea alla luce delle recenti scoperte in città, per confrontarsi su come valorizzare il patrimonio archeologico bitontino.

L’evento si terrà all’esterno. L’accesso verrà inibito al raggiungimento del numero massimo della capienza di posti a sedere, disposti secondo l’opportuno distanziamento. “Dopo due primavere di clausura obbligata s'impone il bisogno di stare insieme all'aperto. Lo vediamo nei nostri ragazzi, nel bene e nel male. Anche la politica è giusto che esca all'aperto. Nel doppio significato: spazio aperto non vuol dire solo respirare l'aria e stare con gli altri, ma anche dire, fare e pensare in trasparenza. Ad un anno dalle prossime elezioni amministrative vogliamo contribuire alla tracciatura degli spazi tematici. Vogliamo che si parli della città, che ne parlino innanzitutto i giovani, gli studenti, le giovani coppie, le giovani famiglie che coraggiosamente hanno deciso di restare qui a Bitonto. Per progettare con loro il futuro di questa comunità”, spiega il segretario cittadino del partito, Francesco Brandi.

“Vorremmo toccare tematiche insolite, dimenticate – aggiunge – per trarne opportunità. Vorremmo che partecipassero persone interessate, curiose, assetate di dare e ricevere idee. Vorremo smuovere le acque e porre al centro metodi e contenuti”.