ASV in liquidazione, Onda Civica: “Nomina liquidatore inopportuna”

Pubblichiamo di seguito la nota a frima di Onda Civica Bitonto.

«In aperta crisi economica e recessione in Italia, la liquidanda A.S.V. SPA di Bitonto non poteva non permettersi il lusso di percorrere la via della liquidazione (con unico liquidatore – di certo non estratto a sorte, e magari optare per un collegio di liquidatori più rappresentativo dell’attuale maggioranza) piuttosto che quella del concordato, ovvero quella del fallimento.

Già facemmo rilevare che a partire dal 2017 si è assistito ad un’anomala ondata di conferimenti di incarichi professionali in favore di avvocati e commercialisti.

Nei tre anni 2017/2018/2019 una “flotta” di professionisti ha assorbito dalla liquidanda ASV una media di circa 500 mila euro annui per soli compensi professionali.

Una istanza di auto fallimento? E perché mai i fortunati professionisti, liquidatore compreso, dovrebbero retrocedere al passivo del fallimento ASV i lauti compensi già percepiti, magari anche spesi…

Eppure le azioni revocatorie fallimentari consentono la ricostruzione del patrimonio del fallito, rendendo inefficaci gli atti del fallito nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento in violazione del principio della par condicio creditorum.

Noi di Onda Civica rileviamo l’inopportunità della nomina di quel liquidatore, poiché lo stesso in periodi precedenti fu già consulente della liquidanda ASV spa, e pertanto, di certo, non chiederà giammai l’auto fallimento della stessa, dovrebbe retrocedere, per revocatoria, al passivo del fallimento gli emolumenti percepiti e già spesi, compreso l’ultimo.

Per quale motivazione le quote accantonate a titolo di tfr dalla liquidanda ASV spa debbano essere bistrattate così e non concorrere da subito in maniera privilegiata alla formazione dello stato passivo unitamente alle liquidazioni delle parcelle dei professionisti, comprese quelle pregresse del nominato liquidatore?

Ci dicano soprattutto se i denari provenienti dalla vendita dei compendi immobiliari della liquidanda ASV spa (già stimati per circa 3 milioni di euro) andranno in pre deduzione in favore del fortunato liquidatore….

Noi di Onda Civica avremmo privilegiato la strada del concordato preventivo, in via subordinata quella dell’auto fallimento, e comunque in ogni caso non avremmo giammai adeguato i compensi del liquidatore al limite massimo previsto».