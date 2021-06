Aumentano le risorse per Bitonto. 7,7 milioni dal Fondo di Solidarietà Comunale

"Per il 2021 il Comune di Bitonto percepirà in totale 7,7 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà Comunale. Una cifra in aumento rispetto a quella dello scorso anno, frutto del lavoro che stiamo portando avanti per correggere i sotto finanziamenti e i tagli del passato, che hanno colpito perlopiù i comuni del Sud Italia". Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5S nella Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, a margine dell'audizione di Laura Castelli, viceministra dell'economia e delle finanze.

"Oltre al robusto piano di aiuti messo in piedi per fronteggiare la pandemia, che ha portato dallo scorso anno una quantità di risorse senza precedenti nelle casse dei Comuni – spiega – abbiamo continuato i nostri interventi per superare gli iniqui criteri di riparto delle risorse, su cui lavoriamo da quando siamo al Governo. Giova ricordare, ad esempio, che abbiamo eliminato la vergognosa quota zero per gli asili nido, un problema che caratterizzava anche Bitonto. In più, grazie al PNRR e alle risorse del Recovery Fund, una conquista del presidente Conte, potremo proseguire sulla strada di incrementare le risorse a disposizione dei Comuni come Bitonto”.

“La palla quindi passa alle amministrazioni locali, chiamate a gestire questi fondi in maniera oculata, attenta e nel pieno interesse dei cittadini", conclude Ruggiero.