Convocato il consiglio comunale per lunedì 5 luglio

Il presidente del consiglio comunale Vito Antonio Labianca ha convocato in forma telematica la massima assise cittadina in prima convocazione lunedì 5 luglio e in seconda convocazione mercoledì 7 luglio, entrambe alle 9.30.

Saranno 4 i punti all’ordine del giorno che verranno trattati: approvazione del documento di controllo sugli equilibri finanziari relativi all’esercizio 2020; esame ed approvazione dello schema di rendiconto di gestione per l’esercizio 2020 e relativi allegati; modifiche al regolamento per l’alienazione e l’acquisto di immobili del comune di Bitonto; nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della prima commissione consiliare in sostituzione del consigliere comunale Castellano Pasquale.