Diritto alla casa, terzo appuntamento di Spazio Aperto

In questo particolare momento storico la composizione sociale delle famiglie in povertà reale ha subito notevoli trasformazioni rispetto al passato.

Numerose famiglie in locazione rischiano il ricorso alla morosità e alla possibile marginalizzazione sociale, non essendo più in grado di accedere o sostenere nel libero mercato il canone di locazione degli alloggi.

Il modello su cui puntare per restituire dignità e salvaguardare la coesione sociale, garantendo la riduzione del disagio abitativo, è l’edilizia residenziale sociale.

Al tema del “Diritto alla casa” sarà dedicato il terzo appuntamento di Spazio Aperto, il ciclo di dibattiti della Pescara (sede del Pd in corso Vittorio Emanuele). Una proposta di edilizia residenziale per rispondere alla domanda abitativa nella nostra città.

Al confronto parteciperanno anche i militanti di Sinistra Italiana.

Interverranno l’assessora alle politiche abitative della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio, il segretario di Sinistra Italiana Bitonto Domenico Lovascio e l’assessore comunale al verde e decoro urbano Cosimo Bonasia.

La cittadinanza è invitata a partecipare.