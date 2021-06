Dalla Regione cento milioni per strade e marciapiedi. A Bitonto 1,1 milioni

Cento milioni di euro per sistemare strade e marciapiedi di tutti i 257 Comuni pugliesi: a tanto ammonta la cifra finanziata dalla Regione Puglia, che sarà ripartita tra tutti i municipi.

L’annuncio è stato dato ieri in conferenza stampa dal presidente Michele Emiliano, dal vice presidente e assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese e dal presidente di Anci Puglia Domenico Vitto. Il riparto della somma assegnata ad ogni Comune è stato calcolato per il 55% in base alla popolazione residente e per il restante 45% sulla base dell’estensione territoriale del singolo Comune. Nello specifico, a Bitonto spettano poco più di 1,1 milioni di euro.

Il programma regionale straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali, denominato “Strada per strada”, prevede un termine dei lavori che non deve superare i diciotto mesi, per dare il “senso di un’azione capillare e popolare – ha affermato Piemontese – che, da Accadia, in provincia di Foggia, a Zollino, in provincia di Lecce, da Bari che è la città più popolosa a Celle di San Vito che è il paese con meno abitanti, consentirà a tutti i pugliesi di beneficiare dei 100 milioni di euro stanziati dal bilancio autonomo regionale per vedere rifatte strade, marciapiedi e piazze”.

“Dato che ce lo possiamo permettere, avendo un bilancio regionale virtuoso – ha scritto Piemontese via social – mobilitiamo un investimento sulla qualità della vita che si tradurrà in cantieri e, quindi, in lavoro, per il prossimo anno e mezzo. Cominciamo dalle città, dai luoghi dove tutti noi, ogni giorno, abbiamo esperienza di cosa significa una buca che danneggia i cerchioni della nostra auto o un marciapiede rotto che provoca la caduta di un’anziana signora, per non parlare delle conseguenze più gravi di incidenti causati dall’insicurezza del manto stradale. Abbiamo previsto procedure semplificate, burocrazia zero e piena trasparenza anche attraverso una piattaforma pubblica on line con cui tutti i cittadini potranno seguire l’andamento di questo grande cantiere che attraverserà tutta la Puglia”.