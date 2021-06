«Il grande bluff», lettera aperta di Onda Civica ad Abbaticchio

Riportiamo di seguito il testo della lettera aperta di Onda Civica all’indirizzo del sindaco Michele Abbaticchio.

«Sua Eccellenza ebbe autenticamente a “recitare”, nel lontano 2012, e noi di Onda Civica e di Bitonto In Testa siamo qui ad evidenziare, quanto in appresso:

“tra cinque anni voglio essere cacciato perché la politica è un servizio non un lavoro…”; “partirò con l’istituzionalizzazione del Comitati di quartiere, il Comune porta il Bilancio in quel quartiere per gestirne i servizi, così da farne un bilancio partecipato…” “per la disoccupazione pensò di istituire delle borse lavoro e si riprometteva di promuovere le attività imprenditoriali per sbloccare il lavoro; “ per il recupero degli impianti sportivi pensava di appaltarli con una gestione all’esterno senza gravare sulle casse comunali”; “ per l’IMU l’entità della tassa doveva variare e risultare inversamente proporzionale alla capacità dell’Amministrazione di recuperare maggior gettito evaso”; “per l’edilizia riservava una serie di interventi in aree residenziali come la C2, la C2bis, aree verdi, aree di servizio”; “implementazione della raccolta differenziata, riduzione della tares, ora tari, bonus in favore di chi effettivamente differenziava” (fonte Bitontolive 12.05.2012) bla, bla, bla; ancora, e dippiù bla, bla, bla…

Sedicente Sindaco del Sud, Lei, invero, non solo si è materialmente liquefatto a quella poltrona diventandone un “unicum”, ma ha tentato e tenta ogni istante, sino allo spasmo, di proseguire per altre poltrone pur di non tornare al Suo lavoro….

Le poltrone del Parlamento europeo e della Giunta regionale non Le hanno reso un caloroso benvenuto, riposi “ad horas” le chiavi di Palazzo Gentile e torni al Suo mestiere!

Per quanto attiene il recitato, ma solo recitato, programma del 2012, nulla di quanto promesso agli elettori è stato realizzato compiutamente.

I disastri politici, le cui ricadute disastrose già si rinvengono nell’elevatissima tassazione, nella disfatta del fiore all’occhiello ASV, nei servizi non adeguati, nella viabilità tragi-comica, nell’Ici poi Imu della fantasmagorica (niente gorica, ma solo fantasma) Bitonto2 che funge da bancomat comunale, nell’ulteriore disfatta del campo sportivo comunale, hainoi sono sotto gli occhi di tutti.

I Suoi elettori, de relato:”Nuntereggae più..!”

Registriamo inascoltate le lamentele dei cittadini, e nel contempo Lei preferisce restare rintanato nelle stanze col favore delle tenebre...».