Esenzione Tari alle palestre, Onda Civica e Bitonto In Testa all’attacco

Di seguito il testo integrale del comunicato stampa a firma di Onda Civica e Bitonto In Testa.

«La Giunta Abbaticchio, con una manina e un codicillo, rende esenti da Tari le palestre. Ma il costo del “favor” pesa, e peserà, sugli altri contribuenti, che siano utenze domestiche e non domestiche.

A mente del combinato disposto ex artt. 26, lett. m) ed art. 31 di cui al Regolamento comunale Tari, come modificato, una incauta manina, sempre col favore delle tenebre, ha reso esente da Tari le palestre. Recita l’art. 26 intestato alle riduzioni ed esenzioni, alla lett. m) che “restano esenti da Tari tutte le aree nelle quali si svolge la sola attività sportiva…”.

La misura è colma, un conto è rendere l’esenzione in favore dei soggetti individuati dalla “manina esperta” – si fa per dire – altro è addebitare/spalmare l’intero costo del minor gettito sugli altri contribuenti Tari, che di per loro già scontano un’elevatissima tassazione rispetto ai servizi resi.

Infatti l’impianto normativo prevede, all’art. 31 del Regolamento, il finanziamento dell’esenzione concessa con l’aumento della Tari a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Ad i soliti e nauseanti “favorevoli” consiliari, Onda Civica e Bitonto In Testa osservano l’iniquità e la laconicità della misura.

Ove indispensabile e di vitale importanza la concessione dell’esenzione totale della Tari per le palestre, avremmo voluto che fosse finanziata dalla sola contabilità generale, riducendo sprechi, non già con addebito sulle utenze domestiche e non domestiche.

Ci si chiede se, tra il novero delle aree nelle quali si svolge la sola attività sportiva, come rese esenti dalla manina e dal codicillo, siano ricomprese anche le aree in cui si svolge la sola attività riabilitativa?

Il puerile codicillo non rende alcuna casistica esemplificativa in merito, mentre, nel contempo, i centri riabilitativi (dove si svolge attività ginnica) continuano ad essere tassati oltre misura, assorbendo la maggiorazione della concessione dell’esenzione alle palestre come spalmata su tutti gli altri contribuenti Tari.

Onda Civica e Bitonto In Testa chiedono, pertanto, le dimissioni dell’odierno assessore al bilancio, tributi, sport».